Herr Professor Förster, die Coronavirus-Infektionen sinken in der Region Hannover und bundesweit rapide. Können wir entspannt in den Sommer und Herbst gehen?

Die Situation hat sich durch mehrere Faktoren günstig entwickelt: das Fortschreiten der Impfungen, das Einhalten der Schutzmaßnahmen und natürlich das gute Wetter, bei dem die Menschen sich mehr draußen aufhalten. Das Virus hat bei trockener Luft und im Freien viel weniger Chancen, sich auszubreiten. Dennoch müssen wir aufpassen, dass wir nicht in eine vierte Welle hineinlaufen.

In Großbritannien steigt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits wieder stark, obwohl dort viel mehr Menschen geimpft sind als bei uns. Wird sich die dort vorherrschende indische oder Delta-Variante auch bei uns ausbreiten?

Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Die Delta-Variante verteilt sich rasant und ist dominant. Sie hat in Großbritannien und Portugal die britische Variante abgelöst. In Spanien und Frankreich ist sie auf dem Vormarsch. Die Menschen werden im Sommer viel reisen. Vielleicht verlaufen die Ansteckungen aber wegen der Impfungen auf einem niedrigeren Niveau.

Indische Corona-Variante breitet sich schnell aus

Was unterscheidet Delta von der britischen oder Alpha-Variante?

Diese Virusvariante macht die Menschen wahrscheinlich kränker. Nach ersten britischen Daten scheint es so zu sein, dass der Anteil der Patienten höher ist, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Delta-Variante ist zudem um 50 Prozent infektiöser als die Alpha-Variante. Und die war bereits ansteckender als die Wildvariante des Coronavirus. Wir erinnern uns: Im Dezember 2020 war die in Großbritannien entdeckte Alpha-Variante bei uns noch nicht verbreitet, im März/April hat sie dann zum Frühjahrs-Shutdown geführt.

Erst die zweite Impfung bietet ausreichend Schutz gegen das Coronavirus. Quelle: picture alliance/Jochen Tack

In Hildesheim gab es jetzt einen Corona-Ausbruch an einem Gymnasium. Bei sechs Schülern wurde die indische Variante nachgewiesen. Auch in anderen Teilen Deutschlands taucht die Mutation auf. Geht es also vielleicht schneller als gedacht?

Das berührt die Diskussion, ob Kinder geimpft werden sollten oder nicht. In Großbritannien setzt sich die Delta-Variante massiv in Schulen durch, die Kinder verteilen das Virus weiter. Unter diesem Aspekt wäre es super, die Kinder zu impfen. Aber es sprechen auch Gründe dafür, dies momentan noch nicht umfassend zu tun.

Zur Person Professor Reinhold Förster leitet an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) das Institut für Immunologie. Der Wissenschaftler beschäftigt sich mit den Abwehrkräften des Menschen gegen Krankheitserreger wie Bakterien und Viren. Der 60-Jährige ist gleichzeitig einer der Sprecher des Exzellenzclusters Resist an der MHH. In dem prestigeträchtigen Forschungsverbund untersucht Förster, warum Menschen mit zunehmendem Alter anfälliger für Infektionen werden.

Was spricht gegen die Impfung von Kindern?

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung zunächst nur für Kinder mit erhöhtem Risiko eines schweren Verlaufs bei einer Covid-19-Erkrankung, weil die Datenlage zu Impf-Nebenwirkungen bei Kindern noch relativ dünn ist. Gleichzeitig mangelt es an Impfstoff und Kinder generell haben das geringste Risiko, an Corona zu erkranken. Deshalb ist es vernünftig, zuerst gefährdetere Bevölkerungsgruppen zu impfen.

Wie gut schützen die Impfstoffe?

Großbritannien ist beim Impfen viel weiter als wir. Dort sind 60 Prozent der Erwachsenen einfach und über 40 Prozent doppelt geimpft. Wirken die Impfstoffe nicht gegen die Delta-Variante?

Die Impfstoffe wirken, gar keine Frage. Die Doppelimpfung scheint einen hohen Anteil von schweren Verläufen verhindern zu können. Nach bisherigen Schätzungen scheint der Schutz aber etwas schwächer auszufallen als bei den anderen Virusvarianten. Es liegt wohl eher bei 80 Prozent, während Biontech und Moderna in den großen Impfstudien bei 90 Prozent oder darüber lagen. Ein Problem ist die Erstimpfung: Die Wirkstoffe schützen nach der ersten Impfung nur zu 30 Prozent gegen eine Infektion mit der Delta-Variante. Die Schutzwirkung gegen die anderen Virusvarianten liegt eher bei 50 Prozent. Großbritannien hatte in seiner Impfstrategie stark auf die Erstimpfungen gesetzt und die Zweitimpfungen zwölf Wochen später angesetzt. Das Land will die Zeitspanne jetzt verkürzen.

Taugen manche Impfstoffe eher als andere gegen die Delta-Variante?

Darüber kann man im Moment nur spekulieren.

Wie gut sind ältere Menschen nach der vollständigen Impfung geschützt?

Das Impfen der besonders Betagten zeigte schnell Erfolge. Der Anteil der Erkrankten und Toten ging sehr zügig zurück. Es ist aber wichtig zu untersuchen, wie gut die Bevölkerung gegen die neue Virusvariante geschützt ist. Das müsste man mit einem flächendeckenden Monitoring durch Stichproben in Altenheimen überwachen. Das wäre ein Indikator für das, was im Land etwas später passieren wird. Wir müssen ein Gefühl dafür bekommen, wie sich der Impfschutz entwickelt.

Wann sind alle geschützt?

Braucht die ältere Bevölkerung im Herbst zur Auffrischung eine dritte Impfung?

Wie lange hält die Impfung? Auch das muss untersucht werden. Ältere Senioren sind am stärksten gefährdet und haben das schwächste Immunsystem. Es ist leider so: Wenn wir alt werden, wird unser Immunsystem schwächer. Auch jetzt stecken sich Pflegeheimbewohner mit dem Virus an, meist erkranken sie aber nicht oder nur schwach. Die Verstorbenen in jüngster Zeit waren meist nicht geimpft. In Israel stellte eine Studie aber fest, dass bei fast einem Drittel der über 80-Jährigen nach der Impfung keine schützenden Antikörper nachweisbar waren. Es wäre wichtig zu wissen: Wenn ein Senior auf einen Impfstoff nicht reagiert, passt ein anderer dann vielleicht besser?

Das Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover wird wahrscheinlich weiter gebraucht: Im Herbst oder Winter stehen voraussichtlich die ersten Auffrischungsimpfungen an. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Erreichen wir im Herbst die Herdenimmunität?

Wohl nicht, weil die Kinder bis dahin nicht geimpft sind. Es ist auch nicht klar, ob wir die Herdenimmunität im klassischen Sinn überhaupt erreichen können. Dafür müssten sich sehr viele Menschen nicht mehr infizieren können, sodass das Virus keinen Wirt mehr findet. Dann wären auch die wenigen Nichtgeimpften geschützt. Das Problem bei diesem Virus liegt aber darin, dass wir es übertragen, ohne es zu wissen. Auch Geimpfte können sich infizieren, tragen es im Nasen-Rachen-Raum und stoßen es wieder aus. Die Viruslast ist zwar deutlich geringer, die Kette aber wahrscheinlich nicht durchbrochen. Dann landet das Virus wieder bei einem Menschen, der sich ansteckt und erkrankt. Dazu kommt, dass auch Tiere wie Nerze und Hamster Träger sein können. Bei anderen Krankheiten schützen eine Impfung oder eine überstandene Infektion ein Leben lang.

Das bedeutet, wir sollten uns bis auf Weiteres jedes Jahr impfen und hoffen, dass das möglichst viele andere auch tun?

Das ist nicht schlimm. Die Impfstoffe sind gut verträglich und die Impfung schützt vor der Erkrankung. Bei uns setzt sich die Delta-Variante vielleicht erst im Herbst durch. Mit den Impfungen erkranken hoffentlich viel weniger Menschen. Allerdings gehört Deutschland zu den zehn besonders privilegierten Ländern in der Welt. In Asien, Lateinamerika, Afrika sieht es anders aus. Viele Staaten haben nicht zugelassene Impfstoffe verwendet, die offensichtlich gar nichts taugen.

Von Bärbel Hilbig