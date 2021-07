Bremen

Was gibt es nicht alles, um Haustieren und ihren Besitzern das Leben zu erleichtern: Hundeschulen, Waschsalons, Tierpensionen... Aber das hier gab es wohl noch nie: einen Internet-, Telefon- und Fernsehvertrag für einen Kater. Den soll eine Vodafone-Mitarbeiterin in Bremen der Tierbesitzerin untergeschoben haben. Als die Frau dafür nicht zahlen wollte, wurde sogar ein Mahnverfahren eingeleitet. So berichtet es jedenfalls die Bremer Verbraucherzentrale (VZ) in ihrer Rubrik „Upreger des Monats“.

Gespräche über Gott und die Welt

Eigentlich war die Katzenliebhaberin seit Jahren zufriedene Vodafone-Kundin. Deshalb wunderte sie sich wohl nicht groß, als sie unangemeldeten Besuch von einer freundlichen Firmenvertreterin bekam. „Sie sprachen über Gott und die Welt, neue Produkte der Vodafone Deutschland GmbH und natürlich auch über den Kater ‚Gysmo‘, dem einzigen Mitbewohner der Verbraucherin“, schreibt die VZ unter der Überschrift „Internet für die Katz“.

Kater bekommt monatliche Rechnungen

Wenige Tage später habe die Bremerin plötzlich ein Paket mit Geräten und Vertragsunterlagen für „Herrn Gysmo“ bekommen. „Dem folgten monatliche Rechnungen an ihn.“ Die Beträge habe das Unternehmen vom Bankkonto der Frau abgebucht.

Schreiben von Inkassobüro

„Unzählige Male wandten sich die Verbraucherin selbst sowie ihre Tochter vergeblich an den Kundenservice“, schreibt die VZ weiter. Schließlich habe die Frau bei ihrer Bank die Vodafone-Lastschriften widerrufen, „woraufhin Gysmo prompt Schreiben eines Inkassobüros erhielt“ – und am Ende sogar einen gerichtlichen Mahnbescheid. Erst auf Betreiben der Verbraucherzentrale seien die unterstellten Verträge schließlich storniert worden und bereits gezahlte Gelder zurückgeflossen.

Was sagt Vodafone?

Was Vodafone dazu sagt? Nichts Sachdienliches. Denn die Pressestelle sieht sich nicht in der Lage, den Vorwürfen nachzugehen, weil die VZ wegen des Datenschutzes nicht den Namen der Frau herausrückt. Auf eigene Faust die Daten zu ermitteln, ist dem Unternehmen bisher nicht geglückt, wie die Pressestelle schreibt: „Wir haben im Service sogar versucht, einen Herrn Gysmo in Bremen zu finden, aber erfolglos.“

Verträge mit Tieren nicht wirksam

Klar ist: „Mit Tieren können keine wirksamen Verträge geschlossen werden“, wie der Bremer Verbraucherschützer Parsya Baschiri erläutert. Haustürgeschäfte an sich seien leider erlaubt. Immerhin gebe es dann ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Das greife allerdings zu kurz, wenn Vertriebsmitarbeiter „wahrheitswidrig Verträge generieren und im Kundenservice der betroffenen Unternehmen auf Kundenbeschwerden dann nicht reagiert wird“ – wie offenbar beim Bremer Kater Gysmo.

Von Eckhard Stengel