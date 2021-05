Hannover

Die indische Variante des Coronavirus ist auch in Niedersachsen festgestellt worden. „Wir haben die ersten vier Fälle im Großraum Hannover, wenn man sich den ehemaligen Regierungsbezirk vor Augen führt“, sagte Claudia Schröder vom Corona-Krisenstab der Landesregierung am Dienstag. Wo genau die Fälle aufgetreten sind, sagte sie nicht. „Wie alle Varianten lässt sich die Ausbreitung der indischen nur begrenzt beeinflussen“, so Schröder.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen seien nicht geplant. „Es gibt keine anderen Verhaltensweisen im Umgang.“ Die Varianten gäben aber Anlass dazu, sehr wachsam zu sein.

Velbert: Hochhausbewohner unter Quarantäne

In Velbert (Nordrhein-Westfalen) stehen seit Sonntag knapp 200 Menschen in zwei Hochhäusern unter Quarantäne. Dort wurde die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestufte indische Variante festgestellt. Auch im Kreis Pinneberg wurde sie entdeckt.

Schröder sagte, die bisher bekannten Impfstoffe seien gegen die Virusvariante wirksam. „Auch Astrazeneca wirkt nach allem was wir wissen gegen die indische Variante. Es gibt sehr gute Rückmeldungen zu allen vorhandenen Impfstoffen.“

Mehr Impfungen bei Ärzten im Juni

Unabhängig davon will das Land die Impfkampagne ausweiten. Bis Ende Juni soll vor allem die Menge der Impfdosen für die Ärzte in Niedersachsen deutlich wachsen. Die Landesregierung unterstützt deshalb die Öffnung der Prioritätengruppen für die Impfungen bei Haus- und Betriebsärzte am 7. Juni, wie sie am Montag Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verkündet hat.

Die Ärzte sollen bis Ende Juni dreimal so viele Dosen erhalten wie die Impfzentren, sagte Claudia Schröder. Das wären rund 700.000 Dosen jede Woche. „Die Priorität Anfang Juni aufzuheben macht durchaus Sinn“, sagte Schröder. Immerhin sei ein großer Teil der Niedersachsen schon in einer der drei Prioritätengruppen.

Sie bat aber auch um Geduld: Es werde nicht jeder sofort einen Termin erhalten. „Unsere Kampagne für die Erstimpfung wird sich bis weit in den Sommer hineinstrecken“, so Schröder.

Auch auf der Warteliste der Impfzentren stehen aktuell 620.000 Menschen – etwas mehr als noch vergangene Woche. „Im Moment fließt mehr zu als ab“, sagte Schröder. Deshalb sei offen, ob und wann auch für Impfzentren Priorisierungen aufgehoben werden könnten. Die Impfzentren erhalten laut Schröder jede Woche 235.000 Dosen.

Von rah