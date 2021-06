Hildesheim

Am Gymnasium Himmelsthür in Hildesheim gibt es einen Corona-Ausbruch, der auf eine Infektion mit der indischen Variante des Virus zurückgeht. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Hildesheim bestätigt. Wie die „Hildesheimer Allgemeine Zeitung“ berichtet, wurde bei mindestens sechs der betroffenen 15 Schüler die indische Variante nachgewiesen. Die indische Mutante, offiziell Delta-Variante genannt, ist deutlich aggressiver und ansteckender als andere Varianten des Coronavirus.

Das Auftreten dieser Variante könnte eine weitere Erklärung dafür sein, warum es Anfang der Woche am Gymnasium Himmelsthür zum bislang heftigsten Ausbruch an einer Schule in Stadt und Kreis in diesem Jahr gekommen war. 13 der insgesamt 15 infizierten Schüler gehen in eine Klasse.

Komplette Maskenpflicht

Das Gesundheitsamt hatte schnell und rigoros reagiert. Die hauptsächlich betroffene Klasse wurde komplett in Quarantäne geschickt, weitere Klassen teilweise. Die Quarantäne-Maßnahmen betreffen insgesamt drei Jahrgänge. Inzwischen hat das Gesundheitsamt verschärfte Hygieneregeln für die gesamte Schule angeordnet, die in den nächsten zwei Wochen gelten sollen. So herrscht bis zum 24. Juni wieder eine vollständige Maskenpflicht im Unterricht, im Schulgebäude und auf dem Pausenhof. Lediglich zum Essen, Trinken und Durchatmen dürfen Schülerinnen und Schüler ihren Mund-Nasen-Schutz kurz abnehmen – sollen dabei aber „strikt“ auf den Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen achten.

Mehr lüften

Eigentlich gilt in den Schulen in Stadt und Landkreis die Maskenpflicht nur noch in bestimmten Bereichen und nicht mehr im Unterricht, weil der Inzidenzwert dauerhaft unter 35 liegt. Aufgrund der besonderen Situation kann das Gesundheitsamt aber schärfere Regeln anordnen.

Und davon macht die Behörde Gebrauch. Neben der verbindlichen Maskenpflicht – erlaubt sind nur FFP-2-Masken oder OP-Masken – betrifft das auch die Regeln fürs Lüften: Statt mindestens alle 20 Minuten für fünf Minuten sollen die Fenster nun alle 15 Minuten für zehn Minuten geöffnet werden.

Zusätzliche Tests

Die Schule selbst hat für diese Woche zusätzliche Schnelltests beschlossen. Nachdem alle Schülerinnen und Schüler sich turnusgemäß am Montag und Mittwoch Selbsttests unterzogen hatten, sollten sie sich am Freitag außer der Reihe ein drittes Mal checken. Das gilt auch für alle Lehrkräfte. Schulleiter Andreas Kruse ruft in seinem Rundschreiben zu „besonderer Wachsamkeit“ bei Abständen, Masken und Lüften auf. Er vergleicht die Situation mit der „schwierigsten Phase eines Marathons zwischen Kilometer 30 und 35“ und betont: „Wir werden gemeinsam das Ziel erreichen.“

Diese Tests fielen laut Kruse allesamt negativ aus. „Das lässt zumindest hoffen, dass eine weitere Verbreitung in der Schule verhindert werden konnte“, sagte der Schulleiter am Nachmittag. Am Montag vor der Schule stehen die nächsten Schnelltests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an.

Für Eltern, Geschwister und andere Familienmitglieder, die mit den Infizierten in einem Haushalt wohnen, gelten die gleichen Quarantäne- und Testvorgaben wie üblich, hier gibt es aktuell keine schärferen Regeln. Die aktuelle Stimmung bei Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Eltern am Gymnasium Himmelsthür beschrieb Kruse am Freitag als „konzentriert“. Es herrsche keine Angst, aber natürlich größere Vorsicht.

Die Delta-Variante

Die Delta-Variante des Coronavirus ist in Deutschland bislang kaum verbreitet. Sie macht derzeit rund 2,5 Prozent aller Infektionen aus, 90 Prozent entfielen auf die britische Mutante. Bislang seien 35 Infektionen mit der Delta-Variante bekannt, teilte das Landesgesundheitsamt (NLGA) am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Bereits Anfang Mai habe es vereinzelte Fälle gegeben, sagte ein Behördensprecher. Etwas häufiger tauche die Variante seit Ende Mai auf.

Auch in Braunschweig wurde die Delta-Variante inzwischen nachgewiesen. „Bei drei Erkrankten wurde durch Laboruntersuchung diese Mutation des Covid-19-Erregers identifiziert“, teilte die Stadt Braunschweig mit. Die Erkrankungen würden aktuell mild verlaufen.

Die Impfungen schützen nach aktuellen Studien gut gegen die Delta-Variante. Allerdings ist der Schutz nach der ersten Impfung noch nicht so groß wie gegenüber anderen Varianten. Nach der Zweitimpfung sei der Schutz „sehr gut“, haben Studien in Großbritannien ergeben.

Von Tarek Abu Ajamieh