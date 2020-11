Winzenburg

Mehl ist gleich Mehl? Weit gefehlt. Clemens Heilmann greift eine Handvoll frisch gemahlenes, noch handwarmes Weizenmehl und reibt es zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Feiner Staub fliegt auf, ein leicht süß-säuerlicher Duft breitet sich aus. „Der Geruch des Klebers“, erläutert der Müllermeister. Das Klebereiweiß Gluten sorgt später dafür, dass Teig elastisch wird und gut zusammenhält, deshalb ist es wichtig beim Backen von Brötchen und Brot. Die Abnehmer des Mehls der Teichmühle Winzenburg (Kreis Hildesheim) können den Anteil direkt beim Müller erfragen und sich auf dessen Fingerspitzengefühl und Erfahrung verlassen.

Immaterielles Kulturerbe seit Dezember 2018

Die „Handwerksmüllerei in Wind- und Wassermühlen“ wurde vor zwei Jahren in Übereinstimmung mit den Unesco-Bestimmungen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Sie ist in Niedersachsen und überhaupt in Deutschland nur noch selten lebendig, weit häufiger sind die alten Mühlen zu Museen geworden. In der Mühle am Winzenburger Bach südlich von Alfeld ist die Handwerksmüllerei seit 1710 verbürgt und wird von Clemens Heilmann im Hauptberuf weiter gepflegt. Er hat den Betrieb 1991 vom Vater übernommen.

Der Müller prüft die Qualität des Getreides zunächst in einem eigenen kleinen Labor.

Zwar reicht die Kraft des schmalen Wasserlaufs bei weitem nicht mehr, über die Turbine die Rüttler, Mischer und Siebe in dem um 1850 neu errichteten Gebäude anzutreiben; all die pfeifenden, dröhnenden und ratternden Geräte benötigen zusätzlichen Strom. Die Arbeit selbst aber ist traditionell geblieben. Die Maschinen, gebaut mit reichlich Holz und Lederriemen, stammen zum Teil noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. „Die sind wie VW Käfer, sie laufen und laufen“, sagt der Müller, zeigt stolz auf zwei nostalgisch wirkende Walzenstühle und lacht. Holz habe im Übrigen gute Eigenschaften. „Es atmet mit dem Produkt.“

Im Labor wird das Getreide probeweise gemahlen. Quelle: Gabriele Schulte

Ob ein Mehl die Bäckerin oder den Bäcker erfreut, weiß Heilmann schon, bevor das Korn den Weg von seinem Silo durch die Stationen der Mühle nimmt. Der 59-Jährige kennt nicht nur jeden Bauern, der ihm Getreide von Feldern aus der Umgebung bringt. Er prüft jede Lieferung auch zunächst anhand einer Probemahlung in seinem kleinen Labor. Den späteren Kunden gibt er daraufhin Tipps für den Teig, etwa wie viel Wasser sie dem Mehl jeweils zusetzen sollen.

Regionale Herkunft immer wichtiger

Die Produkte aus der Handwerksmühle eignen sich denn auch besonders für handwerklich arbeitende Bäcker, wie Iljaz Leba, Unternehmensberater beim Bäckerinnungs-Verband Niedersachsen meint. „Es bedeutet, dass die Brötchen vielleicht nicht so gleichmäßig aufgehen“, sagt er. „Aber der Verbraucher wünscht sich auch zunehmend, handwerkliche Produkte zu sehen.“ Die regionale Herkunft werde ebenfalls immer wichtiger.

Industriemehl dagegen, ob im Supermarkt oder in industriell hergestellten Backwaren, stammt oft aus Bulgarien oder Rumänien. In industriellen Mühlen wird es für die Großkunden mit etlichen Zusatzstoffen versehen, ohne die maschinelles Backen nämlich kaum funktionieren würde.

Die Teichmühle hat eine jahrhundertealte Tradition. Clemens Heilmann hat den Betrieb von seinem Vater übernommen. Quelle: Gabriele Schulte

Heilmann verzichtet auf die künstlichen Enzyme, die die Industrie als Hilfsmittel einsetzt. Bei ihm kommt nur ein aus gekeimtem Getreide natürlich hergestelltes Enzym in die Tüte: sogenanntes Backmalz, das die Brotkruste knuspriger macht. Die Palette der Winzenburger Produkte besteht aus Weizen, Roggen und Dinkel in verschiedenen Ausmahlungsgraden. Der Weizen macht mit rund 3,5 Tonnen am Tag rund Zweidrittel aus. Beim klassischen Haushaltsmehl, Typ 405, das auch als Weiß- oder Auszugsmehl bekannt ist, wird ausschließlich der Mehlkörper verarbeitet. Nach mehreren Schrot- und Mahlgängen akzeptiert Heilmann es erst, wenn es stippenlos weiß ist. Höhere Typengrade weisen mehr Schalenanteile und damit einen höheren Mineralstoffgehalt auf. Der Müller in Winzenburg bevorzugt persönlich die feine Sorte. „Damit geht vor allem Kuchen besser auf.“

Sabine Heilmann verkauft Mehl an Privatkunden. Quelle: Gabriele Schulte

An der Ladentheke in der Teichmühle sind zunehmend auch Vollkornprodukte gefragt. Sabine Heilmann, die Frau des Müllers, scheffelt das jeweilige Mehl dort nach Bedarf aus den 25-Kilo-Säcken in familiengerechte Papiertüten um. „Im Trend liegt Dinkel“, erzählt sie. Gefragt sei auch Biomehl, selbst Backmalz als Zusatz ist dabei tabu. Die Winzenburger Mühle hat sich dafür zertifizieren lassen. „Die ersten Verträge mit Biobauern sind unter Dach und Fach“, erzählt Vermarkter Simon Schulze-Musiol, weitere Landwirte könnten sich gerne noch melden. Der Volkswirt und Imker hat Bioläden und Supermärkte auch in der Region Hannover als neue Kunden der Teichmühle dazugewonnen.

Auf Handwerksbäcker allein nämlich kann die Traditionsmühle auf Dauer nicht setzen. „Das Problem ist, dass es hier in der Nähe keine kleinen Bäckereien mehr gibt“, sagt Clemens Heilmann. Diejenigen, die zumachten, hätten keine Nachfolger gefunden. Der Müller liefert die Säcke, nachdem das Mehl abgekühlt ist und mindestens eine Woche geruht hat, bis Goslar und Osterode, Holzminden und Hiddestorf aus und ist nicht geneigt, deutlich weitere Strecken zu fahren. „Ich bin kein Lastwagenfahrer“, sagt er sorgenvoll. Dann steigt er in seinen Sicherheitsschuhen die knarzende Holztreppe hoch, beschreibt oben die Arbeitsweise des Plansichters, der das Mahlgut in grobe und feine Bestandteile siebt, und ist wieder ganz wie in seinem Element. „Sehen Sie“, sagt er und reibt erneut eine Handvoll Weizenmehl, etwas gröber vermahlen und griffig, zwischen Daumen und Fingern. Mehl ist nicht gleich Mehl, spätestens jetzt ist das klar.

Walnuss-Honig-Kekse – ein Adventsrezept aus der Mühle 250 Gramm Weizenmehl Typ 550 250 Gramm Butter oder Margarine 100 Gramm Honig (z.B. Sommertrachthonig oder Waldhonig) 100 Gramm brauner Zucker 100 Gramm gemahlene Walnüsse ein Ei eine Prise Salz Die Zutaten verkneten, eventuell weiteres Mehl hinzufügen. Den Teig 15 Minuten kalt stellen, den Backofen auf 160 Grad vorheizen und Backbleche mit Backpapier auslegen. Aus dem gekühlten Teig walnussgroße Kugeln formen und auf die Bleche legen. Die Kugeln mit einer in Mehl getauchten Gabel auf 1 Zentimeter Höhe platt drücken. Nach Belieben 15 Minuten zart mürbe oder 20 Minuten knusprig backen, dann gut auskühlen lassen.

Von Gabriele Schulte