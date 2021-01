Nienburg

Ein 14 Jahre altes Mädchen hat nach dem Grillen mit der Familie in Nienburg/Weser eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Die Großfamilie grillte am Samstagnachmittag auf dem Balkon und in der Wohnung und stellte den Grill anschließend zum Ausgasen nach draußen, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge entstand dabei Kohlenmonoxid, das durch die Wände in die Wohnung gelangte. Die 14-Jährige sei in der Nacht kollabiert. Die Feuerwehr habe sie und elf weitere Menschen aus der Wohnung gerettet. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von RND/lni