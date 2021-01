45 Minuten nach der Impfung gegen das Coronavirus ist ein 90 Jahre alte Frau in einem Seniorenheim in Weyhe in Niedersachsen gestorben. Das Paul-Ehrlich-Institut soll einen möglichen Zusammenhang untersuchen. Bisher gebe es jedoch keinen Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs, betonen die Behörden vor Ort.