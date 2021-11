Impfpflicht in Heimen, Kitas und Schulen? Das sagen die Betroffenen

Hannover

Während die einen immer vehementer auf eine Impfflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kitas und Schulen pochen, gibt es auf der anderen Seite auch sehr skeptische Stimmen. Bereits in der vergangenen Woche hatte Thomas Müller, Vertreter der Arbeitnehmer in der Kirchengewerkschaft Niedersachsen, für eine Impfpflicht für Erzieher plädiert, auch die Diakonie fordert eine Impfflicht für soziale Berufe. Die Grünen in Niedersachsen plädieren für eine Prüfung einer Impfpflicht für Menschen, die eng mit vulnerablen Personen zusammenarbeiten. „Solange Kinder nicht geimpft werden können, zählen sie zu dieser Gruppe“, sagt die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Julia Willie Hamburg. „Sollte also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert werden, zählen auch Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher dazu.“

Die Gewerkschaft Verdi hingegen warnt vor einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. „Die Impfquote in Bereichen wie der Pflege, dem Gesundheitswesen und Kitas ist im Verhältnis zum Durchschnitt der Bevölkerung sehr hoch. Wenn jetzt über eine Impfpflicht nachgedacht wird, führt das nicht dazu, dass signifikant mehr Menschen geimpft werden, sondern dass noch mehr Betroffene ihren Beruf verlassen werden“, gibt der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke zu bedenken. „Das verschärft den Personalmangel in allen betroffenen Bereichen, namentlich in der Pflege und im Gesundheitswesen.“

Erzieher sind nach wie vor Mangelware. Würde ein Impfzwang viele zur Berufsaufgabe bringen? Quelle: Bernd Thissen/dpa (Symbolbild)

Werneke sagt weiter: „Und es verstärkt das Glaubwürdigkeitsproblem in der Politik, nachdem eine Impfpflicht zuvor monatelang ausgeschlossen wurde und nun plötzlich alles anders kommen soll: Für die Beschäftigten in den Krankenhäusern, in der Pflege und in Kitas, die enorm viel leisten, bleibt die frustrierende Erfahrung, dass sie von der Politik und den Arbeitgebern meistens nur mit warmen Worten abgespeist werden sollen.“

Corona-Infektionen an Kitas durch Ungeimpfte

Bernd Teuber, Vorstandschef der Arbeiterwohlfahrt in Hannover, sagt, er persönlich habe kein Verständnis dafür, warum sich Beschäftigte, die eng mit ungeschützten Kindern zu tun hätten, sich in dieser verschärften Lage nicht impfen ließen. Es habe zuletzt wiederholt Infektionsfälle in Kitas gegeben, die sich auf Ungeimpfte zurückführen ließen.

Auch der Landtagsabgeordnete Björn Försterling (FDP) sagt: „Ich persönlich erwarte von Erziehern und Lehrkräften, dass sie sich und ihre Schützlinge schützen. Für nicht krankheitsbedingt Ungeimpfte habe ich kein Verständnis.“ Eine Impfpflicht werde ad hoc aber nicht umsetzbar sein. Wichtig sei es, den geimpften Beschäftigten jetzt schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen.

Mehr als 95 Prozent der Schulbeschäftigten geimpft

Nahezu alle Schulbeschäftigten in Niedersachsen sind bereits doppelt geimpft. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Angesichts einer Impfquote von mehr als 95 Prozent bei den Schulbeschäftigten hält Laura Pooth von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine Diskussion über eine Impfpflicht hier für überflüssig. Ähnlich sieht das auch Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte. Er verweist zudem darauf, dass zwar die meisten Lehrerinnen und Lehrer geimpft seien, aber nur etwa jeder zweite Schüler. Hoffnung setzt er auf die zeitnahe Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren auch in Deutschland. Jeder Mensch, der geimpft sei, helfe, die Pandemie einzudämmen.

„Impfung für Kinder bringt nur wenig“

Ähnlich äußert sich auch der Landeselternratsvorsitzende Michael Guder. Kinderimpfungen seien ein weiteres Mittel, um die Infektionsgefahr zu verringern. Solange es aber kaum Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr gebe und die Kinder weiterhin ohne Luftfilter in vollen Klassenräumen säßen und bei weit geöffnetem Fenster frieren müssten, lasse die Politik wohl eher „ eine Durchseuchung der Schulen“ laufen.

Pooth sagt auch, man dürfe jetzt nicht die Fünf- bis Zwölfjährigen in die Pflicht nehmen, wenn zahlreiche Erwachsene noch ungeimpft seien. Es bleibe dabei, dass es in den Schulen zu wenig Personal gebe und auch die räumliche Ausstattung unzureichend sei: „Die Kinder sitzen in viel zu großen Klassen in viel zu kleinen Räumen.“

Tonne: Wir brauchen den Lehrer-Booster

Da Lehrkräfte besonders früh geimpft wurden, müssen jetzt bereits die ersten zur Auffrischungsimpfung, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagt, Debatten über Impfpflichten seien gerechtfertigt für andere Lebens- und Arbeitsbereiche, „für Schule brauchen wir sie nicht“. Weiter betont er: „Wir brauchen den Lehrer-Booster! Das ist, was weiterhilft: die dritte Impfung. Schnell und unbürokratisch. Wir haben keine Impfmüdigkeit bei unseren Lehreinnen und Lehrern, die sind fast alle seit Langem vollständig geimpft. Der Schutz lässt aber mittlerweile nach, sodass es zügig zu gut zugänglichen Angeboten kommen muss.“

Von Saskia Döhner