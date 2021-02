Hannover

Stagnierende oder sogar steigende Corona-Zahlen in Region Land und Bund, Lockerungsüberlegungen für Privatleben, Schule und Urlaub, widersprüchliche Meldungen über Über- oder Unterversorgung mit Impfstoffen: In der vergangenen Woche haben sich die Nachrichten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie überschlagen – auch in Niedersachsen. Am kommenden Mittwoch sitzen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder zusammen, um über eine Fortführung oder mögliche Lockerung des derzeitigen Lockdowns zu sprechen. Wie aber ist im Vorfeld dieser Beratungen genau der Stand der Dinge? Ein Überblick zum Ende einer aufgeregten Woche.

Infektionsentwicklung: Die Zahlen steigen wieder

Nachdem sich die wesentlichen Parameter der Infektionsmessung in den vergangenen Wochen aufgrund des sogenannten harten Lockdowns fast überall in Deutschland erfreulich entwickelt hatten, ist dieser Trend in der vergangenen Woche zum Stillstand gekommen – und hat sich sogar bereits leicht gedreht. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, sprach am Freitag von „deutlichen Signalen einer Trendumkehr“ zum Schlechteren. Am Freitagnachmittag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die sogenannte 7-Tage-Inzidenz bundesweit mit 62,6 an. Eine Woche zuvor hatte er bei 61 gelegen. In Niedersachsen lag der Wert am Freitag laut Landesgesundheitsamt bei 69,7 – 1,8 Punkte höher als zum gleichen Zeitpunkt der Vorwoche. Die gute Nachricht: Die Impfkampagne zeigt offenbar erste Wirkung. Die Zahl der erkrankten über 80-Jährigen sank, ebenso die der Todesopfer.

Einen der landesweit höchsten Werte bei den Neuinfektionen weist die Region Hannover auf. Nachdem der Wert auch hier vor knapp zwei Wochen kurzzeitig unter die Marke von 100 gefallen war, notierte das Landesgesundheitsamt ihn gestern mit 116,2. Ein Grund dafür ist die Verbreitung der britischen Virusmutation B.1.1.7, die in der Region mittlerweile in etwa jedem zweiten Fall Auslöser einer Corona-Infektion ist. Sie gilt als besonders gefährlich weil besonders ansteckend.

Impfen: Das Land hinkt weiter hinterher

Genau 13 .929 Menschen sind laut RKI zuletzt an einem Tag in Niedersachsen geimpft worden. Das ändert vorerst aber nichts daran, dass das Land im bundesweiten Vergleich der Impfquoten weiter hinten liegt – genau genommen auf dem drittletzten Platz in Bezug auf die Erst- und auf dem geteilten letzten Platz bei der Zweitimpfung. Lange hat die Landesregierung das darauf zurückgeführt, dass man hierzulande nicht gleich alle vorhandenen Impfdosen sofort verteilt, sondern stets die Hälfte für die spätere Zweitimpfung zurückgehalten habe. Diese Zurückhaltung hat das Land vor einigen Wochen aufgegeben, was der eigenen Erwartung nach dazu führen sollte, das Feld im Ländervergleich von hinten aufzurollen. Das jedoch ist bisher noch nicht eingetreten. Insgesamt haben in Deutschland bisher 5,7 Millionen Menschen die Erstimpfung erhalten (Niedersachsen: 500.000). Bei der Zweitimpfung sind es bundesweit bisher knapp 3,8 Millionen Bürger (Niedersachsen 160. 000).

Gleichzeitig kamen in dieser Woche beim Thema Impfungen widersprüchliche Signale aus Bund und Land – vor allem mit Blick auf das Präparat des britisch-schwedischen Konzerns Astrazeneca. Nach dessen Gabe hatten in der Vergangenheit immer wieder Patienten über Impfreaktionen wie starke Grippesymptome geklagt. Daher lehnen offenbar viele Kandidaten die Impfung mit Astrazeneca ab, sodass laut Robert-Koch-Institut bisher nur 16,5 Prozent der vorhandenen Dosen verimpft worden sind.

Das führte zu Beginn der Woche zu der absurd wirkenden Situation, dass man auch in Niedersachsen plötzlich befürchtete, nicht mehr zu wenig, sondern zu viel Impfstoff zu haben. Konsequenz: Auf Drängen aus den Ländern kündigte das Bundesgesundheitsministerium eine Änderung der Impfverordnung an, um das Präparat etwa auch Polizeibeamten, Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern zugänglich zu machen. Zur Erinnerung: Astrazeneca ist in Deutschland nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ging im Gespräch mit unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sogar noch weiter und forderte, Astrazeneca sofort für all jene freizugeben, die es haben wollen.

Der Haken an der Sache ist nur: Bisher ist jedenfalls in Niedersachsen von einem Überfluss an Astrazeneca-Impfstoff nichts zu merken. „Das Land hat Astrazeneca nicht mehr vorrätig“, sagte Gesundheits-Staatssekretär Heiger Scholz (SPD) am Donnerstag – alles, was da sei, sei verimpft. Das liege auch daran, dass der Hersteller deutlich weniger liefert, als ursprünglich versprochen. Auch bei anderen Herstellern sei die Lieferung schwankend

Bund und Land hoffen indes darauf, dass bald deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht. Damit dieser dann zügig unter die Leute gebracht werden kann, sollen bald auch Hausärztinnen und Hausärzte Corona-Impfungen vornehmen können. Wie das funktionieren könnte, wird in Niedersachsen seit dieser Woche im Rahmen eines Pilotversuchs in mehreren Praxen im Raum Osnabrück getestet. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht davon aus, dass ab Mai Corona-Impfungen beim Hausarzt stattfinden können.

Testen: Viele Pläne, noch wenig Vollzug

Ein Schlüssel zu möglichen Lockerungen des derzeit bestehenden Lockdowns sind deutlich mehr Testungen. Neben sogenannten PCR-Labortests soll das mithilfe von professionell ausgeführten Schnelltests gehen – und demnächst auch mit solchen, die Laien zu Hause selbst vornehmen können. Die ersten drei dieser Laien-Selbsttests wurden am Mittwoch zugelassen und sollen demnächst im Handel erhältlich sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) betonte am Donnerstag, für geplante Gratis-Schnelltests durch geschultes Personal für alle Bürger liege eine fertige, abgestimmte Verordnung vor. Er hatte den Start eigentlich für 1. März angekündigt, die Bundeskanzlerin will über die Teststrategie jedoch erst noch am kommenden Mittwoch mit den Ministerpräsidenten beraten. „Eine intelligente Öffnungsstrategie ist mit umfassenden Schnelltests, gleichsam als Freitesten, untrennbar verbunden“, sagte Merkel in einem Interview.

Lockerungspläne: Selbst Merkel bewegt sich

Tests spielen auch in Niedersachsen eine wichtige Rolle bei den Lockerungsplänen auf verschiedenen Feldern. So will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) demnächst regelmäßig Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte testen lassen – allerdings nicht mithilfe von Laientests. Dann kann er vielleicht auch wahr machen, was er in dieser Woche auf Druck aus der Staatskanzlei vorerst verschieben musste: Die Öffnung der weiterführenden Schulen und der Kindertagesstätten im sogenannten Wechselmodell. Eigentlich hätte es schon am kommenden Montag so weit sein sollen, doch zu Beginn dieser Woche verschob die Landesregierung den Schritt plötzlich um mindestens eine Woche. Wie es hier weitergeht, klärt sich voraussichtlich auch am Mittwoch.

Auch die Touristikbranche hofft, mithilfe von Schnelltests wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren zu können. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) lehnte sich in dieser Woche aus dem Fenster, als er Branche und Urlaubern Hoffnung auf Reisen nach Niedersachsen zu Ostern machte.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ zu Beginn der Woche aufhorchen, als sie bei Beratungen mit dem CDU-Präsidium erstmals vorsichtig von möglichen Lockerungen sprach. Sie sehe drei Bereiche, für die man Pakete einer Öffnungsstrategie schnüren müsse: Bei den persönlichen Kontakten, bei Schulen und Berufsschulen sowie auf den Feldern Sportgruppen, Restaurants und Kultur. Ziel sei es, Pakete zu schnüren, um Öffnung möglich zu machen und dann anzupassen, wurde sie zitiert. Einige Tage später aber zeigte sie sich schon wieder vorsichtiger und mahnte angesichts der Virusmutationen zur Vorsicht. In einer Online-Sitzung der Unions-Bundestagsfraktion sagte sie: „Wir sind jetzt in der dritten Welle.“

Von Von Marco Seng, Mathias Klein und Felix Harbart