Hannover

Die Nachfrage nach einem Impftermin in Niedersachsen ist groß. Seit dem Montagmorgen können sich alle Interessenten ab zwölf Jahren um Impfschutz gegen Covid-19 bemühen, auch wenn sie keiner Priorisierungsgruppe angehören. Schon bis zum Mittag verzeichnete das Onlineportal des Landes nach Angaben des Sozialministeriums zwölf Millionen Aufrufe. Die Telefonhotline habe bereits mehr als 20.000 Anrufe entgegengenommen. „Bis jetzt haben sich rund 90.000 Personen neu auf der Warteliste für einen Impftermin in den Impfzentren registriert“, sagte Ministeriumssprecherin Stefanie Geisler der HAZ. „Insgesamt stehen aktuell 650.000 Personen auf der Warteliste.“

Impfpriorisierung aufgehoben: Ärzte bitten um Geduld

Auch bei niedergelassenen Ärzten kann seit Montag jeder um einen Impftermin nachfragen. Teilweise war von Chaos in den Praxen die Rede. Anrufer kamen nicht durch, Patienten mussten lange warten. Die Mediziner baten um Geduld bei der Vereinbarung von Corona-Impfterminen. „Wenn die Telefonleitungen zu den Arztpraxen ständig belegt sind und die E-Mail-Postfächer überlaufen, kommen andere Patienten, zum Beispiel solche mit einer chronischen Erkrankung, nicht mehr durch“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht direkt alle in dieser Woche an die Praxen wenden, sondern es im Laufe des Monats versuchen.

Niedersachsen: Impfhotline ist gut erreichbar

Das Gesundheitsministerium hatte bei seinen eigenen Portalen mit einem noch größeren Ansturm gerechnet. „Das Anfrageaufkommen ist gut zu händeln“, meinte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Die Warteliste werde nach dem Zeitpunkt der Registrierung chronologisch abgearbeitet. „So haben Menschen, die zu den Prioritätsgruppen 1 bis 3 gehören und bereits auf der Warteliste stehen, ihren Platz weiterhin sicher.“

Wer am Montagmorgen versuchte, telefonisch einen Termin bei einem Impfzentrum in Niedersachsen zu buchen, konnte sich über eine überraschend gute Erreichbarkeit der landesweiten Hotline freuen. Beim Selbstversuch meldete sich gleich beim zweiten Anlauf ein freundlicher Mitarbeiter. „Das läuft alles nach Plan und hört sich hier sehr entspannt an“, sagte er der HAZ. Beschwerden über schlechte Erreichbarkeit habe er bisher nicht zu hören bekommen. Angeboten werden für Erstimpfungen allerdings vorerst nur Wartelistenplätze – etwa im Impfzentrum auf dem hannoverschen Messegelände.

Das gilt auch für die Online-Terminvergabe. Die auf der Seite impfportal-niedersachsen.de in den vergangenen Monaten aufgetretenen technischen Probleme, wenn eine neue Priorisierungsgruppe freigeschaltet wurde, wiederholten sich hier ebenfalls nicht. Wer versuchte, einen Termin im Impfzentrum zu bekommen, konnte das Formular im Internet umgehend ausfüllen – wiederum für einen Platz auf der Warteliste.

„Wir haben uns gut auf die Öffnung der Priorisierungsgruppen vorbereitet. Sowohl das Impfportal als auch unsere Hotline laufen seit 8 Uhr einwandfrei“, lautet das erste Fazit von Daniela Behrens nach der heutigen Aufhebung der Impfpriorisierung. Wer sich jetzt auf die Warteliste setzten lässt, müsse Geduld mitbringen. Wegen der knappen Impfstofflieferungen des Bundes rechne sie erst ab dem dritten Quartal mit einer wesentlichen Entspannung.

Von Gabriele Schulte