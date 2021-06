Im Weltkulturerbe Rammelsberg bei Goslar gab es schon viel früher Bergbau als vermutet

Goslar

Die tollsten Entdeckungen gibt es oft dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Und manchmal birgt ein unscheinbarer Gegenstand eine Sensation. Eine solche Entdeckung haben Forscher des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege am Erzbergwerk Rammelsberg bei Goslar gemacht. Kurz vor Abschluss eines Forschungsprojekts entdeckte Katharina Malek von der Arbeitsstelle Montanarchäologie, dass ein als abgeschlossen geltender Schacht tatsächlich zugänglich war. Dies war nicht die einzige Überraschung. Als sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Georg Drechsler den unterirdischen Streckenverlauf weiter untersuchte, fanden sie ein rund 30 Zentimeter langes zusammengenähtes Stück Leder. Das bröselige Fundstück lieferte den Beweis dafür, was die Forscher aufgrund anderer Indizien schon vermutet hatten: Am Goslarer Rammelsberg wurde bereits 300 Jahre früher Bergbau betrieben als bislang bekannt.

Faszinierende Entdeckungsreise

Die Wissenschaftler stellten ihre Forschungsergebnisse am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im heutigen Weltkulturerbe Rammelsberg vor. Für die Archäologen war die Unter-Tage-Forschung eine faszinierende Entdeckungsreise in die Vergangenheit: „Wir waren in einem Bereich unterwegs, den seit Jahrhunderten niemand betreten hatte“, sagte Malek. Auch für ihren Kollegen Georg Drechsler war es ein Gänsehaut-Erlebnis: „Die Situation unter Tage erinnerte uns an Arbeitsplätze, die gerade erst verlassen worden waren.“ Nach mehr als 1000 Jahren waren sie vermutlich die ersten Menschen, die sich in die einst im Mittelalter von Bergleuten angelegten engen unterirdischen Gänge zwängten.

Für das Erzbergwerk Rammelsberg, das seit 1992 auf der Liste der Unesco-Weltkulturerbestätten steht, ist diese Entdeckung von großer Bedeutung: Die jetzt entdeckten Strecken sind der älteste heute noch zugängliche Grubenbereich eines mittelalterlichen Bergwerks in Deutschland. „Wir haben ein neues Fenster in die Zeit geöffnet“, sagte Gerhard Lenz, Geschäftsführer des Weltkulturerbes Rammelsberg und Direktor der Stiftung Unesco-Welterbe im Harz.

Blick auf das Unesco-Weltkulturerbe Besucherbergwerk Rammelsberg in der Nähe von Goslar. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Mit C-14-Methode analysiert

Bislang galt der Rathstiefste Stollen als der älteste begehbare Bereich des Rammelsbergs. Der 933 Meter lange Stollen wurde erstmals 1271 schriftlich erwähnt und gilt als einer der ältesten noch zugänglichen Wasserlösungsstollen in Europa. Seien Aufgabe bestand darin, die Grubenwässer, die sich im Berg sammeln, ins Tal abzuleiten. Dieser Stollen war auch der Ausgangspunkt für die Erkundungen der Montanarchäologen gewesen. Zum Zeitpunkt der ersten schriftlichen Erwähnung war der Stollen längst im Betrieb gewesen, musste also tatsächlich deutlich älter sein. Diese Vermutung wurde nun durch den Fund des Lederstücks bestätigt. Da sich das Leder in einem sehr fragilen Zustand befindet, konnten die Forscher zwar nicht mehr feststellen, wozu es einst genutzt wurde, ob als Beutel oder Schuh beispielsweise. Aber mit der so genannten C-14-Analyse ließ sich das Alter des Leders bestimmen: Der Zufallsfund datiert aus dem Zeitabschnitt 9./10. Jahrhundert. „Der Stollen ist also mindestens genauso alt“, sagte Katharina Mallek.

Der Gang, in dem das Lederstück entdeckt wurde, liegt 28 Meter unterhalb der Erdoberfläche rechtwinklig zu einem sogenannten Querschlag, der von dem Rathstiefste Stollen abzweigt. Die Forscher entdeckten insgesamt vier solcher Gänge, die alle rechtwinklig vom Querschlag abgehen. Alle vier Gänge sind 7,50 Meter lang. Bei allen vier Gängen handelt es sich um sogenannte Prospektionsstrecken, die angelegt wurden, um nach Erzen zu suchen. „Die Lage dieser Strecken zeigt, dass die Bergleute bei der Suche nach Rohstoffen ganz systematisch nach einem bestimmten Muster vorgegangen sind“, berichtet Drechsler.

Interdisziplinäres Projekt

Möglich wurden diese Entdeckungen durch das Zusammenspiel von drei Disziplinen in dem gemeinsamen Forschungsprojekt „Altbergbau 3 D“. An diesem interdisziplinären Projekt, das komplett vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit einer halben Million Euro finanziert wurde, waren neben der Arbeitsstelle Montanarchäologie auch das Institute of Geo-Engineering der Technischen Universität Clausthal und das Weltkulturerbe Rammelsberg beteiligt.

Um Neues über die Vergangenheit zu erfahren, setzten die Wissenschaftler auch modernste Techniken ein. Tanja Schäfer und Wilhelm Hannemann von der Arbeitsgruppe Marktscheiderische Geoinformation der TU Clausthal schufen damit dreidimensionale virtuelle Modelle von den Schächten und Gängen des Rammelsberges. Für die 3-D-Modellierung wurden rund 50.000 Fotoaufnahmen und mehr als 1,5 Stunden Videomaterial verwendet. Außerdem erstellten sie 3-D-Modelle von filigranen historischen Modellbauten, die zwischen Mitte des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts zu Ausbildungszwecken eingesetzt wurden. Um für jedes Modell die optimale Aufnahme zu gewährleisten, verwendeten sie unterschiedliche Methoden der dreidimensionalen Erfassung.

Katharina Malek sitzt in ihrem Büro vor einem Bildschirm mit einem 3-D-Modell einer entdeckten Strecke aus den 9./10. Jahrhundert. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Viele neue Erkenntnisse

Auch beim Stöbern in Archiven lassen sich noch viele Erkenntnisse über den Bergbau im Harz gewinnen, wie Astrid Schmidt-Hänel berichtete. Sie konnte anhand von Urkunden, Briefen und Rechnungen nachweisen, dass verschiedene technische Maschinen am Rammelsberg bereits sehr viel früher in Betrieb waren als bislang angenommen. So seien Kehrräder schon in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und nicht erst im 16. Jahrhundert im Einsatz gewesen. Auch der Herzberger Teich, der mit seinem Wasser für den Antrieb der untertägigen Wasserräder sorgte, sei weit älter als das bisher angegebene Erbauungsjahr 1561. Aus schriftlichen Dokumenten gehe beispielsweise hervor, dass es schon 1530 einen Streit um den Teich gegeben habe.

Hans-Georg Demmer vom Weltkulturerbe Harz hat schriftliche Quellen zu drei unterschiedlichen Grubenräumen ausgewertet. Er habe in den Bergmannsprotokollen der Oberen Radstube so viele Informationen gefunden, dass sich eine „Biografie“ dieses Grubenraumes erstellen lasse, berichtete er. In den Protokollen seien nicht nur die Namen der dort eingesetzten Personen, sondern auch Aus- und Umbauten, Unfälle und Betriebskonflikte dokumentiert. So habe es beispielsweise immer wieder Unmut über einen technischen Verantwortlichen gegeben, weil dieser sich nicht um nötige Reparaturen gekümmert habe.

Landesarchäologe ist begeistert

Landesarchäologe Henning Haßmann zeigte sich begeistert über die vielfältigen Ergebnisse des jetzt abgeschlossenen Forschungsprojekts. „Die Wissenschaftler haben nicht nur das gesteckte Ziel erreicht, sondern sind weit darüber hinausgekommen.“ Nach Ansicht von Welterbe-Geschäftsführer Gerhard Lenz hat das Forschungsprojekt gezeigt, wie viele wissenschaftliche Schätze noch in den Harzer Bergen verborgen liegen. Deshalb seien auch in Zukunft weitere Forschungen nötig.

Von Heidi Niemann