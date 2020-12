Im Landkreis Uelzen ist der Corona-Inzidenzwert am niedrigsten

Hannover

Über solche Zahlen würde manche Kommune sich aktuell freuen: Bei einem Wert von 24,9 liegt die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Landkreis Uelzen. Die Region im Nordosten Niedersachsens ist damit deutschlandweit der Kreis mit den geringsten Covid-19-Ansteckungswerten und einer von lediglich zwei verbliebenen grauen Flecken auf der fast durchweg roten Karte des Robert-Koch-Instituts. Ähnlich gut steht nur noch der Kreis Plön in Holstein da. In Uelzen hält sich die vergleichsweise niedrige Inzidenz seit Wochen. Was macht der niedersächsische Landkreis richtig, was andere falsch machen?

Kontaktverfolgung funktioniert

Die Kreisverwaltung brüstet sich nicht mit den niedrigen Zahlen, sondern hält sich bedeckt. „Wir sprechen momentan von Glück und hoffen, dass es so bleibt“, sagt Julia Baumgarten, die die Stabsstelle im Landratsbüro leitet. „Wir versuchen den Ball flach zu halten.“ Ein Erfolgsrezept, wie das Virus einzudämmen ist, könne Uelzen nicht liefern. Die niedrige Inzidenz habe mit der dünnen Besiedelung von 64 Einwohnern pro Quadratkilometer zu tun. Doch das sei keine ausreichende Erklärung, denn viele Regionen mit vergleichbar geringer Bevölkerungsdichte stehen deutlich schlechter da.

Ein Pluspunkt im Kreis Uelzen ist zweifellos, dass das Gesundheitsamt wegen der geringen Zahl von Neuinfektionen Ansteckungswege weiterhin gut nachvollziehen kann. In häuslicher Quarantäne befinden sich weniger als 300 Personen, davon ein Drittel Reiserückkehrer. „Wir sind in der Lage, alle Kontakte zeitnah stringent zu verfolgen“, berichtet Baumgarten. Mit Unterstützung von sechs Bundeswehrsoldaten sowie abgeordneten Verwaltungsmitarbeitern aus dem Finanzamt, der Stadt Uelzen und dem Zweckverband mit dem Kreis Lüchow-Dannenberg sei das Gesundheitsamt gut aufgestellt.

Sich in Sicherheit zu wiegen, wäre indes trügerisch. Ausschläge nach oben hat es auch in Uelzen bereits gegeben. Im Juli, als andernorts Ruhe herrschte, wurden bei einem Corona-Ausbruch an einer Gesamtschule in der Kreisstadt 13 Fälle bestätigt, mehrere Großfamilien waren involviert. Zuletzt führten im November Ansteckungen in einem Alten- und Pflegeheim zu einer Inzidenz von mehr als 100. Der Ausbruch in dem Heim in Rosche wurde Mitte November bekannt. Anfang Dezember galten 38 Bewohner und 18 Mitarbeiter als Sars-Cov-2-Infizierte.

Auf und ab in Holzminden

Wie schnell sich die Lage ändern kann, zeigt auch das Beispiel Holzminden. Der ebenfalls ländlich geprägte Kreis wies lange so niedrige Ansteckungswerte auf, dass der NDR Ende Oktober nach dem „Infektionsverhütungs-Geheimnis“ im Weserbergland fragte. Der Kreis wies daraufhin auf die Überschaubarkeit und soziale Kontrolle hin. Die Behörde lobte die Disziplin der Einwohner. Es gebe keine Widerstände gegen das Maskentragen, Abstand werde konsequent eingehalten.

Dann aber gehörte Holzminden plötzlich zu den Spitzenreitern beim Inzidenzwert, dieser lag etwa Mitte Dezember bei mehr als 140. Inzwischen ist er wieder deutlich auf 65,3 gesunken, wie das Sozialministerium mitteilt. Viele Erkrankungen verzeichnete das Gesundheitsamt Holzminden zeitweise in Gemeinschaftseinrichtungen wie Seniorenheimen, Kitas und Schulen, aber auch in großen Familien. Betroffen war außerdem die Verwaltungsspitze. Auch Landrat Michael Schünemann (parteilos) wurde im November positiv auf Covid-19 getestet.

Von Gabriele Schulte