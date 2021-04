An den norddeutschen Küstenorten waren am Osterwochenende zahlreiche Polizeistreifen unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein blieb es weitgehend ruhig. In Mecklenburg-Vorpommern schickte die Polizei hunderte Tagestouristen wieder weg.