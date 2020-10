Rostock

Es ist fast drei Monate her, dass ein zweijähriges Mädchen in der Rostocker Ikea-Filiale bei einem Unfall schwer verletzt worden ist. Damals – so schildert es die Mutter – soll ein unzureichend gesicherter Paravent auf die kleine Charlotte gefallen sein.

Sie brach sich dabei den Unterschenkelknochen und musste in der Kinderklinik operiert werden. Während die Eltern des Kindes dem Möbelhaus Fahrlässigkeit unterstellen und eine Rechtsanwältin eingeschaltet haben, scheint das Möbelhaus die Schuld nicht bei sich zu sehen.

Anzeige

Zwar erklärt das Möbelhaus gegenüber der „ Ostsee-Zeitung“, dass die Prüfung des Vorfalls noch immer nicht abgeschlossen sei. In einem Schreiben an die Eltern, das der Zeitung vorliegt, erhebt Ikea allerdings schwere Vorwürfe gegen die Mutter. Sie soll nach dem vermeintlichen Unglück nicht angemessen reagiert haben. „Es lässt sich nicht nachvollziehen, warum eine Mutter nach einem solchen Vorfall ihr ‚stark weinendes Kind‘ auf den Arm nimmt und das Einrichtungshaus ohne weitere Maßnahmen verlässt“, heißt es in der Stellungnahme.

Mutter ist entsetzt über Reaktion

Weil kein Mitarbeiter vor Ort etwas von dem vermeintlichen Vorfall mitbekommen habe, gehe man davon aus, dass es keinen Unfall gegeben haben kann. „Der Imbiss-Bereich ist ein Bereich mit einer hohen Personaldichte. Es ist tatsächlich unmöglich, dass der Vorfall keinem Mitarbeiter aufgefallen ist. Aus unserer Sicht lässt sich nicht erkennen, wie ein solcher Unfall unbemerkt geblieben sein soll“, geht es aus dem Schreiben hervor.

Christine Waubke – Mutter der kleinen Charlotte – kann bei diesen Anschuldigungen nur den Kopf schütteln. „Ich hätte nicht gedacht, dass von Ikea eine so unsachliche Rückmeldung kommt. Man unterstellt mir hier quasi, dass ich mir alles ausgedacht habe“, sagt sie entsetzt. „Nur weil man etwas nicht sieht, bedeutet es nicht, dass es nicht stattgefunden hat.“ Auch die hinzugezogene Rechtsanwältin Doreen Prochnow ist überrascht von der Stellungnahme des Unternehmens. „Die Vorwürfe sind deplatziert“, meint sie.

Zeugin beobachtet Unfall

Auch wenn kein Mitarbeiter der besagten Ikea-Filiale den Vorfall beobachten konnte, so meldete sich im Nachhinein eine Frau, die den Unfallhergang, wie er von der Mutter beschrieben wird, bestätigt. Die im Eingangsbereich installierte Kamera habe nach Angaben des Möbelhauses hingegen keine brauchbaren Hinweise geliefert.

„Die Sicherheitskamera fängt nicht genau den fraglichen Bereich ein. Sie ist so ausgerichtet, dass sie die Fläche in unmittelbarer Nähe zum angeblichen Unfallort überwacht“, erklärt ein Unternehmenssprecher gegenüber der OZ. „Nichtsdestotrotz wurden die Aufzeichnungen mit dem Ergebnis ausgewertet, dass im fraglichen Zeitraum keine ungewöhnlichen Vorgänge – zum Beispiel Menschen, die auf Hilferufe der Mutter oder Schreien reagieren und zur angenommenen Unfallstelle laufen – zu sehen sind.“

Kind muss erneut operiert werden

Während der Streit zwischen den beiden Parteien andauert, hat sich zumindest die kleine Charlotte wieder einigermaßen von dem Vorfall erholen können. Zwar könne sie ihr Bein noch immer nicht vollständig belasten, dafür aber dürfe sie wieder in den Kindergarten gehen. „Es tut ihr gut, wieder am Alltag teilzunehmen“, bestätigt Waubke.

Ganz überstanden habe sie es allerdings noch nicht. Im November geht es für das Mädchen zurück in die Klinik – vorerst zum Erstellen neuer Röntgen-Aufnahmen. Im Dezember soll sie schließlich erneut auf dem OP-Tisch liegen. Dann nämlich werden die Schrauben entfernt, die den Bruch zusammengehalten haben. „Ich habe schon ein wenig Bammel davor. Wieder wird sich Charlotte wochenlang schonen müssen. Es ist schwer, sie so zu sehen.“

Folgt nun eine Klage gegen das Möbelhaus ?

Weil Spätfolgen in Fällen wie diesen nicht ausgeschlossen seien, heißt es für die Familie nun: abwarten und hoffen. Auch weitere rechtliche Schritte seien naheliegend, wie die Rechtsanwältin der Familie bestätigt. „Das wäre zumindest eine logische Konsequenz“, sagt Prochnow. Sie ist davon überzeugt, dass eine Klage in diesem Fall gute Aussicht auf Erfolg hätte. Wie es nun aber tatsächlich weitergeht, möchte sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht verraten. Das hänge ganz vom Heilverlauf und von der Reaktion der gegnerischen Seite ab.

Von Susanne Gidzinski/RND