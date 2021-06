Hunderte tote Seesterne am Warnemünder Strand angespült: Das ist der Grund

Warnemünde

„In all den Jahren in der Ostsee habe ich so etwas in diesem Ausmaß noch nie gesehen.“ Die Instagram-Story des Rostocker Fotografen und Surfers Felix Gänsicke zeigt erschreckende Aufnahmen. Unzählige Seesterne schaukeln am Montagabend regungslos auf dem Grund der Ostsee. Im flachen Wasser bedecken sie stellenweise den Meeresboden ganz.

Auch nach kleineren Rettungsversuchen und dem Einsatz einer Schulklasse, die einigen Tieren am Dienstagmorgen zurück in die Ostsee verhalfen, war klar: Die lila-orangefarbenen Meeresgestirne sind für immer untergegangen. Wie konnte es dazu kommen? Eine Suche nach Antworten.

Ereignis tritt periodisch immer wieder auf

Das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) bezeichnet das massenhafte Auftreten angeschwemmter Seesterne als Ereignis, das „periodisch immer wieder an der Ostseeküste auftritt.“ Eine Ursache dafür könne Pressesprecherin Kristin Beck jedoch nicht mitteilen. „Wanderbewegungen der Tiere, spezielle Strömungsverhältnisse sowie Sauerstoff- oder Salzmangel nach Sturmereignissen sind möglich. Das müsste eingehend untersucht werden. Alles andere wäre pure Spekulation“, sagt Beck.

2019 hat es in Schleswig-Holstein ähnliche Szenen gegeben, erst am Anfang des Jahres lagen Zehntausende tote Seesterne am Timmendorfer Strand. Der Leiter des Forschungsbereichs Marine Ökologie am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, Thorsten Reusch, erklärte damals den Grund für das Massensterben: „Die Seesterne wurden sozusagen vom Sturm überrascht.“

Sind starke Winde und Wellen Schuld?

Starke Winde und Wellen könnten auch jüngst in Warnemünde der Grund für das traurige Ereignis gewesen sein. Mit ihren kleinen Füßen haben Seesterne bei unruhiger See keinen Halt mehr auf dem Meeresboden. Reusch erklärte auch, dass die Tiere aus der Tiefe der Ostsee in flache Gewässer kommen, um dort den Sommer zu verbringen. Wenn zum Zeitpunkt der Wanderung starke Winde wehen, könnten sich die Seesterne verschätzen und an den Strand gespült werden, so der Experte.

Eine eingehende Untersuchung wird das IOW nicht durchführen, teilt die Pressesprecherin mit. Gewissheit über die Ursache des Massensterbens gibt es deshalb nicht. Auch auf Facebook-Seiten und Social-Media-Kanälen diskutieren Nutzer über das Gesehene. Warum die Tiere letztlich starben, steht in den Sternen.

Von Lea-Marie Kenzler