Göttingen

Ray Wong bezeichnet sich selbst als schüchterner Mensch. Tatsächlich ist der 28-jährige Bachelor-Student an der Georg-August-Universität Göttingen, ein zurückhaltender junger Mann, der leise spricht und mit seinem Deutsch hadert, alles andere als das: Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Hongkonger Demokratiebewegung und müsste chinesischem Recht zufolge für lange Zeit ins Gefängnis. In Göttingen hat er eine neue Heimat gefunden – und arbeitet daran, sich neue Wege des politischen Aktivismus für seine Heimatstadt Hongkong zu erschließen.

Für die chinesische Regierung ist Wong ein Separatist, der wiederholt zu gewaltsamen Protesten aufgerufen haben soll. Ebenso mehrfach wurde er von der Polizei in Hongkong festgenommen. Denn Wong streitet für Hongkongs Demokratie – die von China seit Jahren immer weiter eingeschränkt wird. Im Sommer 2020 trat in der ehemaligen britischen Kronkolonie und eigentlichen Sonderverwaltungszone das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz in Kraft. Wong war da schon längst nicht mehr in Hongkong. Seine Freunde und Familie sind es, und sie alle dürften schon für den Vorwurf, mit ihm Kontakt zu halten, verhaftet werden.

Ein Aktivist auch in Göttingen

Im Februar 2022 sitzt Wong nun in einem Café auf dem Zentralcampus der Georg-August-Universität und verweist gleich nach der Begrüßung fast entschuldigend auf sein nicht perfektes Deutsch. Als er nach Göttingen kam, holte er sich innerhalb eines Jahres sämtliche Sprachzertifikate bis zum Level C1, dem zweithöchsten überhaupt. Möchte er lieber über Politik sprechen oder über sein Studium? Da habe er keine Präferenz, sagt Wong.

Zum Beginn also die Frage, die man jedem anderen Studierenden auch stellen könnte und nicht nur einem Vorkämpfer der Demokratie: Wie läuft das Studium? „Seit ich in Göttingen angefangen habe, gab es nur ein Präsenzsemester“, sagt Wong, und damit steht er vor denselben Problemen wie viele andere Studierende auch: Wirklich aktiv Freunde finden konnte er nur ein halbes Jahr lang, dann war erst einmal Schluss mit Campus-Besuchen. Die Online-Lehre sei nicht leicht, wenn man die Sprache noch nicht lange spreche, gesteht er. Vor allem in Seminaren sei er schüchtern, müsse sich immer erst seine Gedanken zurechtlegen, bevor er sich melde.

Wong studiert zwei Fächer: Philosophie und Politikwissenschaft. Philosophie aus Leidenschaft, Politik, weil er eine Grundkenntnis der Politik in Deutschland und Europa als Voraussetzung dafür sieht, weiterhin politischen Aktivismus betreiben. Denn der muss nun notgedrungen anders aussehen als zu Wongs Hongkong-Zeiten: Der 28-Jährige will sich auf die deutsch-chinesischen Beziehungen konzentrieren.

Flucht nach Deutschland

In der Metropole am südchinesischen Meer nahm Wong 2014 an den Protesten der „Regenschirm-Revolution“ teil. Nach der teilweise gewaltvollen Niederschlagung der Proteste durch die Polizei wurde der damals erst 21-Jährige Mitbegründer von „Hong Kong Indegenous“. Die Gruppe organisierte weiterhin Aktionen, etwa für die Freilassung politischer Gefangener. Allein dafür wurde Wong fünfmal verhaftet. 2016 kam es im Hongkonger Stadtteil Mong Kok zu Unruhen, in deren Folge Wong erneut festgenommen wurde. Gegen ihn wurde Anklage wegen Aufruhrs und Anstiftung zu rechtswidriger Versammlung vorgeworfen.

Massenprotest in Hongkong 2020. Quelle: Vincent Yu/dpa

Erst Ende 2017 kam Wong auf freien Fuß, setzte sich nach Deutschland ab. Gegen den Protest der chinesischen Regierung erkannte Deutschland im Mai 2018 seinen Asylantrag an, und als China 2020 mit Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes Wong zur gesuchten Person erklärte und seine Auslieferung forderte, setzte die Bundesregierung ihr Auslieferungsabkommen mit Hongkong aus.

„Der Sturz eines freien Staates“

Und so kommt es, dass Wong nunmehr sein fünftes Semester an der Georg-August-Universität beendet. Er fühle sich wohl in Göttingen, sagt er, sowohl auf dem Campus als auch in der Stadt. Den Master möchte er trotzdem lieber in Großbritannien oder in den USA machen. Denn eigentlich war ihm Göttingen erst zu klein: Hongkong hat knapp 7,5 Millionen Einwohner. Andererseits habe er schnell festgestellt, dass es sich hier gut leben lasse „für einen introvertierten Menschen wie mich“. Von Kommilitonen und Lehrenden fühle er sich gut aufgenommen. Sein Name übrigens macht es dem durchschnittlichen Westeuropäer wohl einfacher: Ray ist der Vorname, den Wong als Grundschüler gewissermaßen angenommen hat. Das sei im bis 1997 englischen Hongkong so üblich gewesen, erklärt er, der eigentlich Wong Toi-yeung heißt.

In Hongkong gehen die Sicherheitkräfte oft brutal gegen pro-demokratische Proteste vor. Quelle: Achmad Ibrahim/dpa

Auf die aktuelle Situation in Hongkong blickt Wong mit großer Sorge – und setzt in die deutsche Politik, wenn sie sich nicht grundlegend ändert, keine großen Hoffnungen. „Was wir gerade in Hongkong sehen, ist der Sturz eines der freiesten Staaten in Asien“, bringt der Aktivist seine Einschätzung auf den Punkt. Allein in den letzten sechs Monaten seien über 50 zivilgesellschaftliche Organisationen aufgelöst worden, pro-demokratische Medien würden verboten. Nicht regierungstreue Menschen würden eingesperrt. Die Massenproteste mit hunderttausenden Teilnehmern gehören zumindest für den Moment der Vergangenheit an. China lässt in Hongkong verschwinden, was China nicht passt. Zuletzt wurden Mahnmale für das Massaker auf dem Tian’anmen-Platz entfernt, denn das Massaker hat es nach offizieller chinesischer Geschichtsschreibung nie gegeben.

„Eine gute und glückliche Zeit“

Was könnte Deutschland tun? Darauf gebe es aktuell keine Antworten, beklagt Wong. „Die bisherige Deutschland-China-Politik basiert auf der Wirtschaft“, sagt er. Die meisten deutschen Außenpolitiker, so Wongs Eindruck, hätten gar keine andere Perspektive auf China als die wirtschaftliche. Deshalb möchte er seine Perspektive in die Diskussion einbringen. Immerhin: Im Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien taucht das Wort „China“ zwölfmal auf. „Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass deutsche Politiker mehr und mehr versuchen, eine realistische China-Politik zu machen“, hofft Wong.

Ein bisschen vermisst er seine Heimatstadt. Rund um Göttingen fahre er gern Rennrad, sagt er, denn die Berge auf beiden Seiten des Leinetals erinnerten ihn an die Berge rund um Hongkong, die er mit Freunden durchstreifte: „Jedes Mal, wenn ich Fahrrad fahre, erinnere ich mich an eine gute und glückliche Zeit.“ Doch nach Hongkong wird es für Ray Wong nicht zurückgehen. „Wenn ich zurückkehre“, weiß er, „werde ich sofort verhaftet und für 15 oder 20 Jahre weggesperrt.“ So bleibt ihm, aus der Ferne für die Freiheit seiner Heimat zu kämpfen.

Von Tammo Kohlwes/RND