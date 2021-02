Rund 1900 pädagogische Mitarbeiter, die Schulen in Niedersachsen in der Corona-Krise unterstützen sollen, sind bislang eingestellt worden. Das Land hatte Geld für insgesamt 5000 Minijobber zu Verfügung gestellt.

Allein im Homeschooling? Rund 1900 pädagogische Mitarbeiter sollen in Niedersachsen an Schulen in der Corona-Krise aushelfen – zum Beispiel, indem sie Schülern zur Seite stehen, die zu Hause ohne Unterstützung lernen. Quelle: Jonas Güttler/dpa