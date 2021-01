Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnert an die Auschwitz-Befreiung 1945. Im Interview spricht Niedersachsens Antisemitismusbeauftragter Franz Rainer Enste über aktuellen Judenhass und krude Weltverschwörungsmythen in der Corona-Krise. Er sagt: „Kein dummer Gedanke ist dumm genug.“