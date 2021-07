Rund 1700 Retter aus Niedersachsen haben in den Hochwassergebieten im Westen Deutschlands bisher geholfen. Und der Einsatz ist noch lange nicht beendet: Die Polizei, aber auch Johanniter und Malteser haben neue Kräfte entsandt. Die Feuerwehren und weite Teile des Technischen Hilfswerks (THW) aus der Region Hannover zogen dagegen am Montag ab.

Die niedersächsische DLRG war seit dem Wochenende mit zwei Einsatzzügen in den Hochwasserregionen eingesetzt. Am Montag trat einer von ihnen wieder die Heimreise an. Quelle: DLRG Niedersachsen