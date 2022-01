Hildesheim

Ob Jan S. wirklich mit einem Freispruch gerechnet hatte? Sein Anwalt hatte bis zum Schluss alles versucht. Er hatte noch drei medizinische Gutachter ins Landgericht beordert. Sie sollten sagen, dass der Tod des zwölf Wochen alten Jason auch auf einen Impfschaden oder eine Vergiftung zurückzuführen sein könnte. Vergeblich.

Am Freitag wurde der Vater des Babys wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Die Schwurgerichtskammer hatte keinen Zweifel, dass der 33-jährige S. das Baby am 25. März 2021 so stark geschüttelt hatte, dass das Neugeborene ins Krankenhaus musste. Einen Tag später starb Jason in der Medizinischen Hochschule Hannover. Das Gericht folgte im Urteil dem Antrag des Staatsanwalts. Ein MHH-Neurochirurg hatte bei Jason eine abgerissene Brückenvene diagnostiziert – ein klarer Hinweis für ein Schütteltrauma.

Angeklagte stritt seine Schuld ab

„Wir haben die Wahrheit herausgefunden“, sagte Richter Rainer de Lippe. Die Gutachten ergeben ein eindeutiges Bild. Jason sei an einem Schütteltrauma gestorben. Der Angeklagte habe den Tod seines Kindes nicht gewollt, aber billigend in Kauf genommen. Juristen nennen so etwas einen „bedingten Vorsatz“. Gleichzeitig sprach de Lippe von einer „Überforderungssituation“ des Vaters, der mit dem schreienden Kind nicht mehr zurechtgekommen sei. Er sei über Stunden allein mit Jason gewesen und habe sich nicht anders zu helfen gewusst.

Jan S. hatte während des Verfahrens seine Schuld geleugnet. Vater und Mutter hatten Drogenprobleme, lebten von Hartz IV. Gegen Jan S. wurde ein Strafbefehl verhängt, weil er gewalttätig gegenüber der 25 Jahre alten Mutter des Kindes geworden war.

Es gab Gewalt in der Familie

Als Jason geboren war, musste die Polizei in der Wohnung des Paares erneut für Ruhe sorgen. Diesmal war die kleine, zierliche Frau handgreiflich gegen den Vater ihres Sohnes geworden. Vor Gericht hatte sie die Aussage verweigert.

Der Angeklagte unterstützte seine Frau bei der Versorgung des Kindes. Aber es hatte eine Abmachung gegeben. Wenn der Streit eskaliert, dann soll einer von beiden mit dem Baby die Wohnung in der Steuerwalder Straße verlassen.

Das Gericht glaubte dem Angeklagten nicht, dass sich Jason am frühen Abend beim Milchtrinken verschluckt habe. Das hatte der Vater beim Notruf mitgeteilt. Auch Zeugenaussagen hätten diese Angaben widerlegt, urteilte das Gericht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Von Thomas Nagel