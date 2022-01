Osnabrück/Hildesheim

Sie engagiert sich seit Jahren in der katholischen Kirche. Rebecca Lögers da Silva ist geistige Leiterin der Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Bistum Osnabrück. Die 23-Jährige aus Nordhorn (Grafschaft Bentheim) studiert Theologie, sie will Pastoralreferentin werden. Und sie bezeichnet sich selbst als queer. „Ich verliebe mich nicht nur in Männer“, sagt sie. Und genau das kann in ihrer Kirche zum Problem werden.

„Es kann doch nicht sein, dass man noch dankbar sein soll, wenn man sich verstecken muss“: die queere Pfadfinderin Rebecca Lögers da Silva. Quelle: Privat

Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität können bei Kirchenbeschäftigten ein Kündigungsgrund sein. Über soziale Netzwerke hat Rebecca Lögers da Silva sich daher mit Gleichgesinnten zusammengeschlossen. In einer beispiellosen Aktion haben 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche aus ganz Deutschland sich jetzt als nicht-heterosexuell geoutet und ein Ende der Diskriminierung gefordert. Darunter sind neben Priestern auch Gemeindereferentinnen, Religionslehrer und Verwaltungskräfte. Es ist das bislang wohl größte Coming-Out in der katholischen Kirche.

„Für Kirche ohne Angst“

Unter dem Motto „#OutInChurch. Für eine Kirche ohne Angst“ fordern sie Änderungen im kirchlichen Arbeitsrecht und ein Ende der Diskriminierung queerer Beziehungen. „Unter der Hand heißt es seitens der Bistumsleitungen oft, dass es toleriert wird, solange man es nicht an die große Glocke hängt“, sagt Rebecca Lögers da Silva. Doch das reicht ihr nicht: „Wenn man auf das Wohlwollen von Vorgesetzten angewiesen ist, kann Willkür schnell zum Problem werden“, sagt sie, „und es kann doch nicht sein, dass man noch dankbar sein soll, wenn man sich verstecken muss.“

Rebecca Lögers da Silva pocht auf mehr Rechte für queere Menschen in der katholischen Kirche. Quelle: Privat

Die Unterzeichner eines am Montag veröffentlichten Manifests fordern auch, dass diffamierende Aussagen zu Geschlechtlichkeit und Sexualität aus der kirchlichen Lehre gestrichen werden. Der Zugang zu den katholischen Sakramenten und zu allen Berufsfeldern der Kirche dürfe Betroffenen nicht mehr vorenthalten werden.

„Eine Kirche, in der man sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss, kann nicht im Sinne Jesu sein“: der Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Quelle: Markus Scholz

Einige Bischöfe begegnen dem Vorstoß durchaus mit Wohlwollen. „Eine Kirche, in der man sich wegen seiner sexuellen Orientierung verstecken muss, kann nach meinem Dafürhalten nicht im Sinne Jesu sein“, erklärt der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.

Wilmer will Debatte ohne Tabus

Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer sprach sich dafür aus, die Segnung homosexueller Paare nicht zu tabuisieren. „Es ist wichtig, dass die Debatte darüber geführt wird, wie wir homosexuellen Paaren liturgisch und pastoral in einer guten Weise begegnen“, sagte der Bischof des Bistums, das den Osten Niedersachsens umfasst und rund 600.000 Gläubige zählt.

„Mitarbeitende der Kirche sollen eine homosexuelle Orientierung nicht weiter verheimlichen müssen“: Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Quelle: Moritz Frankenberg

Laut Wilmer gehe es darum, die heutigen Lebenswirklichkeiten von gleichgeschlechtlichen Gemeinschaften zu würdigen, ohne damit das Sakrament der Ehe zwischen Mann und Frau infrage zu stellen. „In dieser Diskussion sollten wir auch das kirchliche Arbeitsrecht in den Blick nehmen, damit Mitarbeitende der Kirche eine homosexuelle Orientierung nicht weiter verheimlichen müssen“, sagte Wilmer gegenüber der HAZ.

Ähnlich äußerte sich der Propst von Hannover, Christian Wirz: „Es darf kein Klima der Angst in unserer Kirche geben, jeder Mensch ist von Gott geliebt“, sagt er. „Diese Grundüberzeugung darf auch im kirchlichen Arbeitsrecht zum Ausdruck kommen.“ Man müsse offen darüber diskutieren, wie sich Benachteiligungen verhindern ließen.

Rebecca Lögers da Silva hofft, dass das Beispiel ihrer Initiative international Schule macht. „Leute aus anderen Ländern sagen uns, dass wir in Deutschland noch privilegiert sind, weil wir so etwas thematisieren können“, sagt sie. Die angehende Pastoralreferentin hat sich auch überlegt, ob sie in der katholischen Kirche überhaupt bleiben kann. Sie hat sich dafür entschieden, bis auf weiteres: „Ich habe meine spirituelle Heimat in dieser Kirche.“

