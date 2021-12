Hildesheim

Das Bistum Hildesheim plant Reformen bei den Zugangsbedingungen für Religionslehrer. „Dass beispielsweise wiederverheiratete Geschiedene formal keinen Religionsunterricht erteilen dürfen, ist nicht mehr verständlich zu machen“, sagt Jörg-Dieter Wächter, Leiter der Bildungsabteilung des Bistums. In der Praxis habe sich in diesem Bereich bereits viel verändert. Jetzt gehe es darum, wie auch die offiziellen Richtlinien angepasst werden könnten.

An der Spitze des Bistums Hildesheim, zu dem rund 600.000 katholische Kirchenmitglieder im Osten Niedersachsen gehören, steht seit 2018 Bischof Heiner Wilmer, der sich kirchenintern für Reformen in der Sexualmoral einsetzt.

Bischof erteilt die Lehrerlaubnis

Mit der sogenannten Missio canonica entsendet der Bischof Religionslehrerinnen und -lehrer in den Unterricht. Bisher stand bei deren Erteilung lange die Frage im Mittelpunkt, ob die persönliche Lebensführung der Lehrkräfte mit der katholischen Glaubenslehre übereinstimmte. Teils hing die Lehrerlaubnis auch davon ab, ob Lehrerinnen und Lehrer kirchlich verheiratet waren oder ihre Kinder katholisch hatten taufen lassen.

Er leitet das Bistum Hildesheim: Bischof Heiner Wilmer macht sich für Reformen in der Sexualmoral der Kirche stark. Quelle: Ilona Hottmann

„Das scheint uns inhaltlich dem Sendungsgedanken nicht mehr angemessen Rechnung zu tragen“, sagte Wächter jetzt in einem Interview mit dem Portal „Religionsunterricht in Niedersachsen“. Statt einer solchen „Engführung“ sei vielmehr entscheidend, dass die Religionslehrer glaubwürdig unterrichteten und dass sich ihre Überzeugungen auch in der religiösen Praxis zeigten.

Im Bistum Osnabrück ist die Missio-Ordnung schon 2017 überarbeitet worden. Neben einer Kirchenmitgliedschaft gehört dort zu den Zugangsvoraussetzungen unter anderem „das Versprechen, die Lehre der katholischen Kirche im Unterricht glaubhaft und wertschätzend abzubilden“.

Hintergrund der Reform ist auch, dass katholische und evangelische Kirche in Niedersachsen künftig verstärkt gemeinsamen Religionsunterricht anbieten wollen. Für die in dieser Form bundesweit einmalige konfessionsübergreifende Kooperation sollen die Zugangsbedingungen für die Lehrkräfte harmonisiert werden. Wächter geht davon aus, dass der christliche Religionsunterricht womöglich schon im Schuljahr 2023/24 beginnen kann.

Von den rund 800.000 Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen sind 46 Prozent evangelisch und 16 Prozent katholisch. Die konfessionslosen stellen mit 23 Prozent die zweitgrößte Gruppe, etwa 9 Prozent sind Muslime. Die Zahl christlicher Schüler geht seit Jahren zurück. Die Nachfrage nach christlichem Religionsunterricht ist allerdings groß. An ihm nehmen 75 Prozent aller Schülerinnen und Schüler teil – obwohl nur 62 Prozent kirchlich gebunden sind.

Von Simon Benne