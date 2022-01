Hannover

Altkanzler Gerhard Schröder steht in einer zivilgerichtlichen Auseinandersetzung mit seiner früheren Ehefrau Doris Schröder-Köpf. Streitpunkt ist das einst gemeinsam von den beiden gekaufte Haus im Zooviertel, in dem der ehemalige Kanzler mit seiner neuen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim seit einigen Jahren lebt und eine Anwaltskanzlei betreibt. „Es geht nicht um einen Streit ums Geld, sondern ausschließlich um die Frage, ob ich abgesichert bin für den Fall, dass meine frühere Frau ihren Anteil an dem Haus verkauft“, sagte Schröder auf Anfrage der HAZ. Zuvor hatte „Bild“ über den Rechtsstreit berichtet.

Schröder wohnt als Mieter in dem Haus in Hannovers Zooviertel

Bei der Scheidung der beiden war festgelegt worden, dass Gerhard Schröder ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht an der Immobilie besitzt, in die er nach seiner Trennung gezogen ist. Dieses Recht wirke aber nur für die beiden Parteien, nicht jedoch für einen möglichen Dritten, also Käufer. Schröder will mit der Klage erreichen, dass sein Wohn- und Nutzungsrecht grundbuchrechtlich abgesichert werde. Er hätte seiner ehemaligen Frau gerne ihren Anteil an dem Haus abgekauft, doch das habe sie nicht gewollt, sagte der Altkanzler. Seit einigen Jahren wohnt er als zahlender Mieter in dem Haus.

Streit um eine Statue?

Gerhard Schröder war von 1997 bis April 2018 mit Doris Schröder-Köpf verheiratet, die seit 2013 SPD-Landtagsabgeordnete in Hannover ist. Kleinere Auseinandersetzungen über das Haus im Zooviertel hat es offenbar schon mehrere gegeben. Vor gut einem Jahr beschwerte sich Soyeon Schröder-Kim in den sozialen Medien darüber, dass Schröder-Köpf eine Friedensstatue im Eingangsbereich des Anwaltsbüros entfernen lassen wollte.

Schröder-Köpf konterte öffentlich, sie habe von der Statue nichts gewusst, es sei lediglich um die Entfernung von möglichen Brandlasten gegangen. Die Landtagsabgeordnete ist seit längerem mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius (SPD) liiert und wohnt in einer ehemals mit Gerhard Schröder bewohnten Villa in Waldhausen.

Von Michael B. Berger