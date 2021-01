Harte Kritik am Plan der Landesregierung: „Schulen zu schließen ist kein Konzept“

Hannover

Die Ankündigung von Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD), alle Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ab der kommenden Woche zu Hause lernen zu lassen und danach nur die Grundschüler im Wechselmodell wieder in die Schule zu holen, stößt bei vielen Bildungsverbänden auf harsche Kritik. Der Landesschülerrat hält die Maßnahme für „ unangemessen hart“. Vorsitzender Florian Reetz sagte am Mittwoch, das Wechselmodell für alle Jahrgänge hätte als Infektionsschutzmaßnahme vollkommen ausgereicht: „Wir gehen mit dem Homeschooling das Risiko ein, Schüler langfristig zu verlieren und Rückstände unaufholbar zu vergrößern“, mahnt Reetz: „Corona darf nicht zum Damoklesschwert ganzer Schullaufbahnen werden.“

Nur noch fünf Tage Schule im Januar

Die Grundschüler würden im Januar gerade einmal noch fünf Tage zur Schule gehen, aber es sei lobenswert, dass der Primarbereich beim Präsenzunterricht bevorzugt werde. Für alle Abschlussjahrgänge müssten die Prüfungen angepasst werden. Das Wechselmodell für die Abiturienten und die Neunt- und Zehntklässler, die dieses Jahr ihren Sekundarabschluss I machen, bereits ab dem 11. Januar begrüßen die Schülervertreter. Der 12. Jahrgang, dessen Prüfungen auch abiturrelevant seien, hätte dies Privileg aber nicht. Auch für das Abi 2022 müssten die Prüfungsvorgaben angepasst werden.

„Schulen zu ist kein Konzept“

„Die Schulen einfach zu schließen ist kein Konzept“, moniert auch Laura Pooth, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Ebenso unverständlich sei der Sonderweg für die Grundschulen, das sei ein Hüh und Hott und bedeute für alle Beteiligten großen Aufwand: „Wer glaubt, dass Corona nach der Schulform fragt, der glaubt sogar im Januar noch an den Weihnachtsmann.“ Bund, Land und Kommunen müssten die nächsten drei Wochen dafür nutzen, dass das zweite Schulhalbjahr organisatorisch und personell gelinge.

Beim Homeschooling werden viele Kinder abgehängt, kritisieren Bildungsexperten. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für den Landeselternrat ist es „unsäglich“, dass immer nur über den Umfang der Einschränkungen des Präsenzunterrichts debattiert wird. Egal, für welche Stufenplan das Land sich entscheide, sagte Vorsitzende Cindy-Patricia Heine, pandemiefest würden die Schulen dadurch nicht. Unerlässlich seien durchsichtige Trennwände in den Klassenräumen und Lüftungsgeräte. Viele Eltern würden „dem Mantra, dass Schulen nicht der Treiber der Pandemie und Schulen sichere Orte sind, nicht mehr glauben können.“

„Den Turbo beim Digitalausbau einschalten“

Philologenchef Horst Audritz sagte ebenfalls: „Schulen als isolierte Inseln zu betrachten, die mit der Ausbreitung des Virus nicht viel zu tun haben, hat sich als verhängnisvoll erwiesen.“ Man dürfe nicht noch einmal den Fehler machen, zu schnell zum Regelbetrieb zurückzukehren wie nach der ersten Infektionswelle. Es werde an den Schulen zu wenig getestet, es fehle an FFP2-Masken und effektiven Lüftungsanlagen. Audritz kritiserte den schleppenden Digitalausbau: „Das Kultusministerium muss hier endlich den Turbo einschalten.“

Beim digitalen Lernen hinke Niedersachsen weiter hinterher, mahnen Lehrerverbände. Quelle: Christin Klose/dpa

Statt klarer Konzepte gehe es auch im neuen Jahr weiter mit einem Wirrwarr von Präsenz- und Distanzlernen und Notbetreuung, kritisierte Franz-Josef Meyer vom Verband Bildung und Erziehung. Es gebe immer noch keine Dienstlaptops für Lehrer, stabile WLAN-Verbindungen in den Schulen und Lernplattformen.

Aus Sicht der Opposition rächt sich jetzt die monatelange Untätigkeit des Landes.„Das Prinzip Hoffnung reicht nicht aus“, erklärte Julia Willie Hamburg von den Grünen. Jetzt seien die Kinder ohne eigenen Lernort und stabilen Internetanschluss und die Schüler mit Handicap die Leidtragenden.

Von Saskia Döhner