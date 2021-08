Sierksdorf

Ein lauter Pfiff signalisiert: Der „Royal Scotsman“ ist bereit zur Abfahrt. Zeitgleich bahnt sich „Nessie“ über den Köpfen der Parkbesucher ihren Weg auf den Looping zu, begleitet von einem immer lauter werdenden Kreischen der Mitfahrenden. Lange dauert es nicht mehr, dann wird auch der „Highlander“ aus über 100 Metern Höhe in die Tiefe sausen. Für die Besucher sind das ganz schön viele Eindrücke auf einmal – für Tim Neben gehören diese allerdings zum Alltag dazu.

Die Fahrt muss spannend sein und Spaß machen

Schließlich ist der 32-Jährige maßgeblich am Bau und der Planung vieler Fahrgeschäfte im Hansa-Park beteiligt und kennt die meisten der Attraktionen bis ins kleinste Detail. Bis so eine Achterbahn aber – im wahrsten Sinne des Wortes – richtig Fahrt aufnehmen kann, gibt es einiges zu beachten. „Das ist ein wahnsinnig komplexer und langwieriger Vorgang“, erklärt Tim Neben. Beim Schwur des Kärnan, der im Jahr 2017 eröffnet wurde, habe dieser Prozess von der konkreten Idee bis zur ersten Fahrt sieben Jahre gedauert.

„Wenn man plant und konzipiert muss man erst einmal gucken, welche Zielgruppe man ansprechen möchte“, sagt Neben. Ziel sei es, dass die Gäste nach jeder Fahrt wieder einsteigen möchten. Das bedeutet: Die Fahrt muss nicht nur spannend, sondern auch verträglich sein und generell Spaß machen.

Attraktionen müssen einen Mehrwert bieten

Spaß wird in dem 46 Hektar großen Park für jedes Alter geboten. Doch besonders Kinder lockt der Freizeitpark an der Ostsee mit vielen abenteuerlichen Themenbereichen. Einer davon ist „Awildas Welt“, der erst in diesem Jahr seine Eröffnung feierte. Zu diesem gehören der elf Meter hohe Freifallturm „Awildas Ausguck“ und die 83 Meter lange Wasserbahn „Awildas Abenteuerfahrt“. Tim Neben war Teil des Projektteams und erinnert sich: „Gerade bei solchen Attraktionen haben wir mit Kinderaugen auf den Bau geblickt.“

Architekten, Künstler, Statiker und noch viele weitere Beteiligte, unter anderem das Hansa-Park-Team, sorgen anschließend dafür, dass die Ideen Realität werden. „Schlussendlich müssen wir uns sicher sein, dass neue Attraktionen auf das Gesamterlebnis Hansa-Park passen und für unsere Gäste einen Mehrwert generieren“, sagt Neben.

In der Wasserbahn „Awildas Abenteuerfahrt“ wartet Awilda, die Tochter von Klaus Störtebeker, auf die Besucher. Quelle: Jule Arista Runde

Darum fährt eine Achterbahn nicht immer gleich schnell

Die Ideen stammen aus dem Reich der Hanse, das es wirklich gab. Ob aber auch alle Erzählungen der Hansa-Park-Attraktionen so wirklich stattgefunden haben, ist nicht ganz überliefert. „Manchmal spinnen wir die Geschichten, die die Hanse erzählt hat, auch etwas weiter“, gibt Tim Neben zu und schmunzelt. Ansonsten denken sich gerne auch Mitarbeiter oder Geschäftsleitung eigene Erzählungen aus.

Neben verrät außerdem, warum so eine Achterbahn nicht immer gleich schnell fährt. „Die Geschwindigkeit ist abhängig von der Temperatur, vom Gewicht und der Anzahl der Insassen, ob die Lager schon warm gefahren sind oder ob es an dem Tag schon geregnet hat“, zählt er auf. Das sei aber gar nicht schlimm, denn diese Toleranz ist einkalkuliert. Er ergänzt: „So ist jede Fahrt ein kleines bisschen anders.“

So sieht die Zukunft des Hansa-Parks aus

Sicher ist: Angst muss niemand haben. Denn bevor die Gäste überhaupt fahren können, wird jede Attraktion auf Herz und Nieren – oder besser gesagt auf Technik und Schienen – geprüft. „Während der Planungs- und Konstruktionsphase halten wir stets Kontakt mit dem Hersteller und dem Tüv“, sagt der 32-Jährige. So könne man frühzeitig alle relevanten Punkte beachten. Nach dem Aufbau im Hansa-Park wird die Anlage dann noch einmal vor Ort vom Tüv überprüft. Über die erste Testfahrt dürfen sich dann Dummies freuen. „Und wenn alles die Prüfung bestanden hat, dann darf auch das Projektteam einmal eine Runde fahren“, sagt Neben.

„Für die nächsten 35 bis 40 Jahre haben wir noch genug Projekte in unseren Schubladen“, sagt Tim Neben. Quelle: Jule Arista Runde

Und worüber dürfen sich die Parkbesucher in den nächsten Jahren freuen? Das möchte Tim Neben noch nicht verraten. Eine kleine Aussicht gibt er dennoch: „Für die nächsten 35 bis 40 Jahre haben wir noch genug Projekte in unseren Schubladen.“

Von RND/LN/Jule Arista Runde