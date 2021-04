Hannover

Die Impfung von Pädagogen an Grund- und Förderschulen läuft in Niedersachsen bereits seit März. Vom Mai an sollen auch die Lehrkräfte und Beschäftigte anderer Schulformen ein Impfangebot erhalten. Das haben Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Donnerstagnachmittag verkündet. Lehrerverbände hatten schon seit Langem gefordert, endlich auch das Personal an Gymnasien, Gesamtschulen, Real- , Ober- und Berufsschulen zu impfen.

Durch Impfung soll mehr Präsenzunterricht möglich werden

Tonne sagte zur Ausweitung der Impfungen: „Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, Schule im Umfeld des Corona-Virus noch sicherer als bisher zu machen und so möglichst allen Schülerinnen und Schülern Präsenzunterricht ermöglichen. Dazu gehört auch der Schutz der Lehrkräfte und weiteren Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit in der Schule. Die Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bietet einen kleinen Spielraum, den wir jetzt nutzen, um die überfällige Impfmöglichkeit auf alle Schulformen zu erweitern.“

GEW fordert schnelle Umsetzung der Ankündigung

Die Ausweitung der Impfungen sei ein echter Erfolg der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, sagte deren Vorsitzende Laura Pooth: „Wir haben von Beginn an die Ausweitung über die Grund- und Förderschullehrkräfte hinaus auch im Gespräch mit Kultusminister Grant-Hendrik Tonne gefordert. Jetzt kommt es darauf an, dass die Ankündigung vom Land Niedersachsen schnell und zuverlässig in die Tat umgesetzt wird. Ein dauerndes Hin und Her wie bei den Selbsttests darf es keinesfalls wieder geben.“

Vom 1. Mai an können Impfzentren und Schulen Termine für impfwillige Lehrkräfte, Schulverwaltungskräfte, Hausmeister, pädagogischen Mitarbeiter, Schulbegleitungen, Studierende oder Praktikanten ausmachen. Die Impfungen sollen möglichst in den Schulen stattfinden. Ausdrücklich ausgenommen von den Impfungen sind Reinigungskräfte in den Schulen. Begründet wird dies damit, dass sie meist nach Schulschluss putzten und – anders als Lehrer – keine direkten Schülerkontakte hätten. Die Stadt Hannover sieht das anders und lässt Putzkräfte auf eigene Kosten impfen und testen.

