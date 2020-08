Wegen Corona in Not - Demo in Hannover: Studenten fordern Nichtanrechnung des Sommersemesters und Bafög für alle

Sie haben ihren Job verloren, konnten Klausuren nicht schreiben oder mussten vorübergehend wieder nach Hause ziehen: Auch viele Studenten hat die Corona-Krise hart getroffen – deswegen fordern sie nun Unterstützung von der Landesregierung.