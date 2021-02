Hannover

Noch ist die Eisschicht auf dem Maschsee viel zu dünn, als dass dort Eislaufen gefahrlos möglich wäre. Mindestens 13 Zentimeter sind nötig, damit die Stadtverwaltung Hannovers Haussee freigeben kann. Aber das wird nicht passieren – und sei das Eis noch so dick.

Im Rathaus befürchtet man, dass ein Eisvergnügen auf dem Maschsee so viele Menschen anzieht, dass die Abstandsregeln zum Schutz vor Ansteckung mit Covid-19 nicht mehr eingehalten werden können. Die rot-weiße Freigabeflagge wird daher in diesem Winter gar nicht mehr über dem Maschsee wehen.

Anzeige

Abstandsvorschriften wären nicht einzuhalten

Auch wenn die Eisfläche insgesamt ausreichend groß sei, sagt die Stadt, wären an den Zu- und Abgängen zum See, insbesondere im Bereich der Treppen am Nordufer und im Bereich des Restaurants Pier 51, die geltenden Abstandsvorschriften nicht einzuhalten.

Lesen Sie auch:

Stadt warnt vor Betreten anderer Gewässer

Zudem warnt die Stadt eindringlich davor, die Eisflächen anderer Gewässer zu betreten, es bestehe Lebensgefahr. Eltern sollten ihre Kinder unbedingt auf die Gefahr hinweisen. Die Schneedecke auf den Eisflächen wirke wie eine Dämmung und behindere das Eiswachstum, teilt die Stadt mit.

Der Polizei sind kürzlich Spaziergänger auf der Eisfläche des Maschsees gemeldet worden. Vor Ort habe man aber niemanden entdeckt, teilt die Polizei mit. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits Fotos von Menschen, die auf dem Eis herumlaufen. Die Stadt betont, dass sie derzeit nicht einmal Messungen vornehme, weil die Gefahr einzubrechen viel zu groß sei.

Von Andreas Schinkel