Alle Klassenarbeiten und verpflichtende Ersatzleistungen für die Jahrgänge 5 bis 11 sollen abgesagt werden – das fordern Schülervertreter aus Hannover und der Region in einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Eine Ausnahme soll nur für Abschlussklassen gelten. Unterstützt wird die Initiative vom Landesschülerrat. Die Befürchtung der Schülerinnen und Schüler: Mit der Rückkehr in den Präsenzunterricht könnten viele Lehrer und Lehrerinnen versuchen, in kürzester Zeit Klassenarbeiten und Klausuren zur Leistungsüberprüfung schreiben zu lassen. Sie finden aber: „Statt auf der Leistungsüberprüfung sollte der Fokus zur Zeit auf der Vermittlung von Wissen und dem gemeinsamen Lernen liegen.“

„Das monatelange Distanzlernen war eine enorme Belastung. Was wir nun brauchen ist eine ruhige Ankunft in der Schule - und keine Klassenarbeiten. Die psychischen Belastungen sollten mit dem Übergang ins Wechselmodell abgebaut werden. Wenn einige Schulen meinen, die zusätzlichen Präsenztage für mehr Leistungsdruck zu nutzen, dann ist das eindeutig der falsche Ansatz“, sagt der Vorsitzende des Landesschülerrates, Florian Reetz.

Initiative kommt von der Humboldtschule

Die Initiative hinter dem offenen Brief kommt von der 16-jährigen Maite Blum, stellvertretende Schülersprecherin der Humboldtschule. Anlass sei die Ankündigung ihrer und vieler anderer Lehrkräfte, mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht nun schnell Klausuren und Klassenarbeiten schreiben zu lassen. „Viele der Lehrkräfte beharren weiterhin auf der Durchführung von Leistungsüberprüfungen, weshalb wir Schülerinnen und Schüler weiter belastet werden. Deshalb fordern wir eine einheitliche und verpflichtende Regelung, um dieses turbulente Schuljahr so gut wie möglich beenden zu können“, meint sie.

Das Kultusministerium hatte bereits im Vorfeld des Briefes den Schulen die Entscheidung überlassen, ob und wie in diesem Schuljahr Klassenarbeiten geschrieben werden, die nicht unmittelbar in eine Abschlussnote einfließen. Diesen Ansatz begrüßt der Landesschülerrat, hätte sich aber noch ein deutlicheres Signal gegen die Klassenarbeiten in diesem Jahr gewünscht.

Vertreter wünschen sich freiwillige Leistungen zur Notenverbesserung

Die Schülervertreterinnen und -vertreter schlagen in ihrem Brief vor, dass sich die Ganzjahresnoten aus den Leistungen des ersten Halbjahres und der Beteiligung während des Homeschoolings und der nun folgenden Präsenszeit zusammensetzen sollen. Dazu könnten Ersatzleistungen als freiwillige zusätzliche Leistung zur Notenverbesserungen dienen – sofern das von den einzelnen Schülerinnen und Schülern gewünscht sei.

„Das Schreiben von Klassenarbeiten und Klausuren sowie die Erbringung von Ersatzleistungen sollte nicht im Ermessen der Lehrkräfte liegen“, heißt es weiter in dem Brief. Solange das Kultusministerium aber an der aktuellen Regelung festhält, appelliert der Landesschülerrat an die Schulen, auf Klassenarbeiten zu verzichten, die nicht abschlussrelevant sind. „Denn gerade vor dem Hintergrund, dass im laufenden Schuljahr ohnehin niemand sitzenbleiben muss, zweifeln wir die Zweckmäßigkeit dieser Klassenarbeiten deutlich an und betrachten den mit ihnen einhergehenden Druck als absolut unverhältnismäßig“, sagt Ole Moszczynski vom Vorstand des Landeschülerrates.

Unterstützung aus der Politik

Erste Unterstützung erhält die Initiative auch von der Politik. „Die Schülerinnen und Schüler haben nach Monaten des Distanzlernens Wichtigeres zu tun, als die wertvolle Zeit des verbleibenden Schuljahrs für Prüfungen zu verwenden“, sagt Björn Försterling, schulpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag. Sie müssten jetzt Gelegenheit bekommen, in ihrem neuen Alltag anzukommen, ihre sozialen Kontakte wiederzubeleben und entgangenen Lernstoff aufzuholen. „Dafür sollten schnell die Möglichkeiten geschaffen werden, den individuellen Lernstand möglichst digital festzustellen und jedem Schüler und jeder Schülerin individuelle Aufholangebote zu machen“, fordert der Politiker.

