Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Mittwoch einen Drogenhändlerring gesprengt. Bei Durchsuchungen unter anderem in Vahrenwald, der Nordstadt und in Linden nahmen sie vier Verdächtige fest und beschlagnahmten 18.000 Euro Bargeld, Rauschgift und scharfe Munition.

Dealer waren auch am Vahrenwalder Platz tätig

Drogenfahnder ermittelten bereits seit geraumer Zeit gegen die Gruppe von insgesamt 15 Personen, weil der Verdacht bestand, dass die Bande regelmäßig Kokain in Vahrenwald und in der Innenstadt verkauft. Nach zahlreichen Beschwerden von Anwohnern, unter anderem von den Kaufleuten rund um den Vahrenwalder Platz, die seit Langem unter den Drogenhändlern leiden, waren die Ermittlungen in Gang gesetzt worden.

Anzeige

Am Vahrenwalder Platz ist die Bande ihren Geschäften nachgegangen, vor den Augen der Passanten. Quelle: privat

Mit Beschlüssen vom Amtsgericht Hannover durchsuchte am Mittwoch ein Großaufgebot der Polizei insgesamt 14 Wohnungen in Vahrenwald, der Nordstadt und Linden, aber auch in Seelze, Einbeck und Celle. Den größten Fund machten die Ermittler dabei in der Wohnung des 33-jährigen Hauptverdächtigen in der Nordstadt. Dort stießen sie auf 5440 Euro Bargeld und 13 Patronen scharfe Munition. Zusätzlich stellten die Einsatzkräfte das Auto des Mannes, einen Audi A4, sicher. In dem Fahrzeug befanden sich 50 Paar neuwertige Schuhe. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um Hehlerware handelt.

Bargeld vom Balkon geworfen

Insgesamt beschlagnahmte die Polizei kleine Mengen von Marihuana und Kokain sowie 30 Mobiltelefone und andere elektronische Geräte. Während der Durchsuchung einer Wohnung in Linden warf ein mutmaßlicher Dealer Bargeld vom Balkon, um es vor der Polizei in Sicherheit zu bringen. Die Beamten waren allerdings schneller und beschlagnahmten die Scheine. Gegen die mutmaßlichen Mitglieder des Drogenrings leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz und das Waffengesetz, wegen Hehlerei und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes ein.

Von Tobias Morchner