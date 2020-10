Hannover

Die 15-jährige Anni hatte Husten. Dauerhaft. Lange war die Ursache unklar. Bis Ärzte der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) den Auslöser in einem atypischen Verlauf der Schlüsselbeinarterie fanden. In einem hochkomplexen Eingriff, der neben den Kinderherzchirurgen auch Gefäß- und Thoraxspezialisten erforderte, konnten sie die Anomalie über die Implantation einer Gefäßprothese korrigieren.

Keine Schule, keine Freunde

Schon seit knapp einem Jahr hat Anni der heftige und dauerhafte Husten gequält. Zuletzt waren die Hustenanfälle so schlimm und häufig, dass sie weder in die Schule gehen noch ihre Freunde treffen konnte. Das zuvor sehr sportliche Mädchen konnte schließlich nur noch wenige Schritte ohne Pause –und schon das war eine Riesenanstrengung. Anni litt unter starken Schmerzen in der Brusthöhle und konnte durch den Husten nachts nicht mehr durchschlafen.

Anzeige

Eine monatelange Odyssee, die Anni von einem Arzt zum nächsten führte, ohne dass die Ursache für ihren Husten herausgefunden wurde, endete schließlich bei Nicolaus Schwerk in der Abteilung für Pädiatrische Pneumologie der MHH. Dieser vermutete, dass eine Gefäßanomalie im Brustkorb den nachhaltigen Husten hervorrufen könnte und kontaktierte Kollegen der Abteilung für Kinderkardiologie und Kinderintensivmedizin sowie der Abteilung für Chirurgie angeborener Herzfehler.

Lesen Sie auch: Umfrage: Menschen schieben wegen Angst vor Corona Arzttermine auf

Normalerweise wird der rechte Arm über die rechte Schlüsselbeinarterie versorgt, die gemeinsam mit der rechten kopfversorgenden Arterie als erster Ast aus der Hauptschlagader (Aorta) abzweigt. In seltenen Fällen kommt es aber während der Entwicklung im Mutterleib zu einem atypischen Abgang dieser rechten Schlüsselbeinarterie. Der meist große Durchmesser dieser Arterie verursacht Schluckstörungen oder – wie im Fall von Patientin Anni – Irritationen der Luftröhre mit dauerhaftem Husten.

Drei Spezialisten für Anni

Der atypische Verlauf sollte daher korrigiert werden. Die Besonderheit dieser Operation besteht darin, dass für den Eingriff bei der jungen Patientin sowohl ein Kinderherzchirurg als auch ein Thoraxchirurg sowie ein Gefäßchirurg erforderlich sind. „Die Operation von Kindern und Jugendlichen ist immer eine riesige Verantwortung“, sagt Murat Avsar, Oberarzt für Kinderherzchirurgie. „Und bei speziellen Eingriffen, die außerhalb der üblichen Routine ein individualisiertes Vorgehen erfordern, muss man sich besonders auf die Expertise seiner Partner verlassen.“

Immerhin ist die abnormale Arterie nur über eine Eröffnung des Brustkorbs erreichbar, was einer der schwierigsten Zugangswege in der Chirurgie ist. Anni hat den aufwendigen Team-Eingriff sehr gut überstanden – und der Husten ist bereits komplett verschwunden. Schule und Freunde müssen nicht mehr lange warten.

Von Susanna Bauch