Hannover: Linke Demonstranten blockieren „Querdenker“-Autokorso

Hannover

Rund 25 Protestler aus der linken Szene haben am Sonnabend versucht, den wöchentlichen Autokorso von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Hannover zu stoppen. Bei den Ausschreitungen an der Kreuzung von Waterloostraße und Lavesallee blockierte zunächst rund ein Dutzend Fahrradfahrer die Route der Wagenkolonne und legte sich dann mit den Rädern zwischen einzelne Autos der Aktivisten aus der „Querdenker“-Bewegung. Die Polizei ging massiv gegen die Ausschreitungen vor und zog die Demonstranten rigoros von der Fahrbahn.

„Querdenker“ kommen auch aus Hildesheim und Oldenburg

Zu dem Autokorso hatten sich wie bereits in den vergangenen Wochen auch jetzt wieder gegen 14.30 Uhr zahlreiche Anhänger aus der Szene der Pandemie-Leugner auf dem Schützenplatz getroffen. Laut Polizei hatten die Veranstalter rund 100 Autos für ihre Rundtour auf dem Cityring angemeldet. Die meisten kamen den Kennzeichen zufolge aus der Region Hannover, aber auch aus dem weiteren Umland wie Hildesheim und sogar aus Oldenburg.

An den Autos kleben bei den wöchentlichen Rundfahrten regelmäßig Schriftzüge über angebliche Zwangsimpfungen, Verschwörungsfantasien und eine Corona-Diktatur. Auch in den Vorwochen hatten Gegendemons­tranten versucht, die Wagen zum Stehen zu bringen.

Am heutigen Sonnabend mussten Einsatzkräfte der Polizei wieder massiv einschreiten. Schon vor der Abfahrt des Autokorsos kündigte ein Beamter an, umgehend die Strecke der Kolonne zu verändern, sobald sich Ausschreitungen von linken Protestlern abzeichnen würden. Nur wenige Minuten nach der Abfahrt vom Schützenplatz war es dann schon soweit: Als sich die Gegendemonstranten auf der Waterloostraße an der Kreuzung zur Lavesallee mit Fahrrädern auf die Fahrbahn legten, eilten zahlreiche Einsatzkräfte herbei und lösten die Blockade innerhalb weniger Minuten auf – unter wütenden Protestrufen weiterer Teilnehmer der Störaktion. Es gelang den Einsatzkräften jedoch im weiteren Verlauf, die Demonstranten mit einer Polizeikette von der Straße fernzuhalten, bis sich der Autokorso wieder in Bewegung setzte und seine Rundfahrt fortsetzte.

Mit einer Polizeikette wurden Aktivisten von der Fahrbahn ferngehalten. Quelle: Ingo Rodriguez

Keine weiteren Zwischenfälle

Gegen 16 Uhr kehrten die Wagen von ihrer wöchentlichen Rundfahrt unbeschadet zum Schützenplatz zurück. Nach Auskunft eines Polizisten war es zuvor auf der fortgesetzten Tour zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen.

Von Ingo Rodriguez