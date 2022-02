Hannover

Hans-Christian Biallas ist tot. Der Präsident der Klosterkammer Hannover starb am Sonntag überraschend im Alter 65 Jahren. Das teilte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, in einer E-Mail an die Abgeordneten seiner Partei mit. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt. Biallas soll aber nach Informationen dieser Zeitung in einem Krankenhaus gestorben sein.

Theologe war 17 Jahre im Landtag

Biallas war von 1994 bis 2011 Mitglied des niedersächsischen Landtags. Der frühere evangelische Pfarrer kümmerte sich besonders um die Innenpolitik und die Entwicklung seiner Heimatregion – Stadt und Landkreis Cuxhaven. 2011 wurde der Theologe auf Beschluss der Landesregierung zum Präsidenten der Klosterkammer Hannover ernannt.

Die CDU verliere einen „geschätzten Kollegen, der eine große Lücke hinterlässt“, schrieb Toepffer an die Abgeordneten. „Er wird uns fehlen.“

Von Marco Seng