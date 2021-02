Hannover

Zwei Manager aus Häusern des Klinikums Region Hannover (KRH) haben sich entgegen gesetzlicher Richtlinien frühzeitig gegen das Corona-Virus impfen lassen. Nach Informationen dieser Zeitung nutzten die beiden Führungskräfte hausinterne Impftermine, obwohl sie keinen Kontakt zu Patienten haben und nach der Impfverordnung des Bundes nicht zur Personengruppe zählen, die das Vakzin mit höchster Priorität gespritzt bekommen soll.

Etliche Mitarbeiter auf den Stationen mit unmittelbarer Nähe zu Patienten arbeiten dagegen noch immer ohne Immunisierung, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden ist.

Anzeige

Lesen Sie auch:

Das Klinikum bestätigte den Vorfall am Donnerstag, ohne Namen der Betroffenen zu nennen. Die vorzeitige Impfung sei ein „Einordnungsfehler“ gewesen. Nach Darstellung des kommunalen Unternehmens legte ein leitender Arzt „klare und strenge Vorgaben falsch aus“. Er ordnete dabei die beiden Manager als besonders exponiertes und gefährdetes Personal ein, das vordringlich den knappen Impfstoff erhalten könne. Laut Impfverordnung des Bundes sind jedoch in Krankenhäusern zuerst Mitarbeiter zu impfen, die unmittelbar mit Patienten arbeiten, Pflegekräfte etwa. Verwaltungskräfte, auch in Spitzenpositionen, zählen nicht dazu.

Mitarbeiter: „Extrem bitter“

Beschäftigte sagten, sie empfänden das Verhalten der Führungskräfte als „extrem bitter“. Offen blieb am Donnerstag, warum die Manager die angebotene Impfung nicht ablehnten. Kannten sie die bundesweite Impfverordnung und hausinterne Regeln nicht? Vertrauten sie allein der Einschätzung ihres Arztkollegen? Warum ließen sie weitaus gefährdeteren Kollegen nicht den Vortritt? Ließen sie die Impfung geschehen, obwohl sie wussten, dass sie nicht an der Reihe waren?

KRH-Sprecher Stefan Ellerhoff bedauerte den Fall in einer Mitteilung „außerordentlich“. Die Geschäftsführung des Klinikums berät offenbar über personelle Konsequenzen gegen die Manager, sie könnten von Abmahnung bis zur Kündigung reichen.

Von Gunnar Menkens