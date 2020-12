Hannover

In einer gemeinsamen Erklärung haben Juden und Muslime die jüngste Morddrohung gegen einen Imam in Wolfsburg verurteilt. „Es macht uns betroffen und wütend, wenn zu den beinahe schon üblichen verbalen Drohungen und Anfeindungen gegen Muslime und Juden nun sogar schon Morddrohungen ausgesprochen werden“, erklärten Michael Fürst, der Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, und Recep Bilgen, Vorsitzender des muslimischen Verbandes Schura. Sie forderten von Polizei und Verfassungsschutz eine schnellstmögliche Aufklärung.

Der Wolfsburger Imam Aissa Hajlaoui hatte vor Heiligabend anonym einen Brief mit einer Abbildung von einem Sarg und seinem Namen erhalten. Fürst und Bilgen fordern nun eine Reaktion aller demokratischen Institutionen in Niedersachsen: „Wir müssen uns dieser Art von Bedrohungen stellen, bevor aus Morddrohungen Morde werden“, sagen sie. Die Corona-Pandemie habe Antisemitismus und Islamfeindlichkeit gefördert, insbesondere ihre „Querdenker- und Qanon-Auswüchse“, heißt es in der Erklärung. Fürst und Bilgen hatten in der Vergangenheit schon gemeinsam gegen antisemitische Anschläge Stellung bezogen.

Von Simon Benne