Hannover

„Tale und Leonarda sollen bleiben“, „Stop die Abschiebung“, „Warum nehmt ihr uns unsere Freunde weg“: Wer in diesen Tagen an der Franz-Mersi-Schule in Hannovers Südstadt vorbeigeht, kommt kaum umhin, die vielen Plakate am Schulgebäude mit den in Großbuchstaben formulierten Appellen zu bemerken. Es ist eine Art Protestkundgebung in Worten, die da in bunten Farben nach Aufmerksamkeit verlangt. Die beiden Kinder, um die es geht, stehen zunächst eher verlegen vor den Plakaten, auf denen in großen Lettern ihre Namen prangen. Das ist kein Wunder: Leonarda und Tale sind gerade einmal sieben und neun Jahre alt.

Droht zurück in Montenegro die Obdachlosigkeit?

Beide sind Schüler der Franz-Mersi-Schule, einer Förderschule für sehbehinderte Kinder. Beide sind schwer sehbehindert, Kinder aus der Volksgruppe der Roma. Beide sind – mitsamt ihrer fast blinden Mutter und einem Bruder – von Abschiebung bedroht. Zurück nach Montenegro soll es gehen, ein Land, in dem gerade Roma oft in großer Armut leben. Die kleine Familie ist nach Angaben ihrer Tante Emilia S. dort von Obdachlosigkeit bedroht. In einer Holzbaracke hätten sie früher gelebt. Die sei zerstört, nach ihrem Weggang hätten längst andere Leute das Holz für sich genutzt, sagt die Tante. Sie und eine Großmutter helfen den beeinträchtigten Angehörigen in Deutschland.

Wie krank muss man sein, um bleiben zu dürfen?

Warum will das Land Niedersachsen zwei schwer behinderte Kinder mitsamt ebenso schwer behinderter Mutter überhaupt in ein Land abschieben, in dem sie offenbar kaum eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben haben? Oder anders gefragt: Wie krank muss man sein, um in Deutschland bleiben zu dürfen? Erst im Juli 2021 hatte in Niedersachsen ein ähnlicher Fall aus Celle für Aufsehen gesorgt: Der Landkreis Celle hatte eine behinderte sechsjährige Romni und ihre alleinerziehende Mutter nach Serbien abgeschoben. Das Kind war in Celle geboren worden, ein Unterstützerkreis hatte der Kleinstfamilie seit Langem im Alltag geholfen.

„Es ist sehr freundlich, dass die Schule so für uns kämpft“

Wissen Tale und Leonarda eigentlich, was das bedeutet; „Abschiebung“? „Die Polizei kommt und wir gehen nach Montenegro. Ich will aber lieber hier bei meinen Freunden bleiben und spielen“, sagt Tale. Es ist erstaunlich, wie schnell der aufgeweckte, kleine Junge Vertrauen fasst und wie gut er sich auf Deutsch ausdrücken kann. Formvollendet höflich reagiert er, wenn man ihn fragt, wie er die Hilfsaktionen der Schule für ihn und seine Schwester findet. „Es ist sehr freundlich, dass die Schule so für uns kämpft“ sagt er – und seine Stimme klingt auf einmal ganz ernst. Einen ersten Abschiebeversuch hat seine Familie erst vor wenigen Tagen erlebt, er scheiterte nur, weil man Tale nicht mit ins Flugzeug setzen konnte. Er habe sich bereits auf dem Weg zur Schule befunden, sagt er. Weiß Schwester Leonarda, was es heißt, nach Montenegro zurückzukehren? „Das ist richtig kalt da. Wir müssen auf dem Boden schlafen“, sagt die Siebenjährige schüchtern. Was heißt „auf dem Boden schlafen“? „Wir leben auf der Straße, wir haben einen Karton als Bett“, sagt Tale bedrückt: „Wir haben schon die Koffer gepackt. Meine Mutter hat deswegen ganz lange geweint.“

Mutter macht Sehbehinderung gar nicht geltend

Es ist – so viel muss man fairerweise sagen – zunächst einmal genauso traurig wie rechtens, dass es gegen Tale, Leonarda und ihre kleine Familie ein Abschiebeverfahren gibt. Der Asylantrag der Familie sei vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt worden, sagt eine Sprecherin des niedersächsischen Innenministeriums. Die Familie sei nach dem negativ durchlaufenen Asylverfahren zur Ausreise verpflichtet, dem jedoch nicht nachgekommen. Die Ausländerbehörde sei gesetzlich verpflichtet, die Abschiebung einzuleiten. Bei einer Nachfrage bei der zuständigen Verwaltung der Region Hannover stellt sich jedoch heraus, dass Asylantrag und Beschwerde bereits seit dem 23. April 2018 abgelehnt sind. Im Dezember 2017 war die kleine Familie mitsamt Verwandten nach Deutschland geflüchtet, seit Ende April 2018 ist sie in Deutschland geduldet. Es gibt Gespräche mit Mitarbeitern der Ausländerbehörde und dem hannoverschen Raphaelswerk darüber, wie eine freiwillige Ausreise zu bewerkstelligen ist. Aber der Kontakt bricht ab. Bei der Nachfrage unseres Netzwerkpartners HAZ kommt auch heraus: Ihre eigene Sehbehinderung sowie die Sehbehinderungen ihrer Kinder hat die Mutter in ihrem Asylverfahren gar nicht geltend gemacht.

Mit seiner Brille kann Tale zumindest etwas besser gucken. Quelle: Katrin Kutter

Dabei haben beide Kinder schwere, medizinisch festgestellte Sehbehinderungen, die sie im Alltag stark einschränken. Tales Sehvermögen liegt mittlerweile bei rund 16 Prozent. Ihm wurde nach Angaben der Tante eine Augenoperation von der Krankenkasse bewilligt und an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) durchgeführt. Mit seiner Brille macht er im Gespräch einen Spaß nach dem anderen. Leonardas Sehvermögen liegt dagegen sogar nur zwischen 8 und 10 Prozent. Nach Angaben der Tante wurde ihr die gleiche Operation aufgrund der drohenden Abschiebung nicht mehr bewilligt. Die Sehbehinderung der beiden Kinder ist so stark, dass sie ein besonderes Lernumfeld benötigen. Nur mit speziellen Lesegeräten könnten sie überhaupt lesen, betont Lisa Schmoldt, Elternratsvorsitzende an der Franz-Mersi-Schule. Sie weiß genau, wovon sie spricht. Tochter Emily ist ebenfalls sehbehindert und die beste Freundin von Tale.

Das Geschwisterpaar lernt Brailleschrift

Auch Klassenlehrerin Kerstin Seyrl und Schuldirektor Peter Walkowiak bestätigen die Beeinträchtigungen der Kinder. In der Franz-Mersi-Schule gibt es sogar Fördergutachten dazu. Die beiden berichten auch, wie gut sich Tale und Leonarda in der Schule integriert haben, wie groß ihre Lernfortschritte sind, obwohl sie nie zuvor eine Schule besucht haben. Beide lernten gerade Brailleschrift, beide bräuchten ein Bildschirmlesegerät, um normale Schulbücher überhaupt bearbeiten zu können, sagt Seyrl. Ihrer Kenntnis zufolge spricht die Familie keine der in Montenegro üblichen Sprachen, sondern nur Romanes, die Muttersprache vieler Roma. Schulische Bildung in Montenegro für so schwer beeinträchtigte Romakinder zu finde, sei unmöglich sagt die Tante der Kinder.

Hannover, Südstadt, Franz-Mersi-Schule: Das land will zwei schwer sehbehinderte Kinder abschieben. Die Förderschule kämpft für die Geschwister Tale und Leonarda. Quelle: Katrin Kutter

Warum hat die Mutter diese Argumente nie ins Feld geführt? Wer versucht mit der Familie ins Gespräch zu kommen, hat schnell den Eindruck, dass sie vermutlich kaum in der Lage war, ihre Rechte richtig einzuschätzen. Die Mutter ist Analphabetin, die Tante, die die gesamte Kommunikation übernimmt, bemüht sich sehr. Sie kann auf Nachfrage aber auch nur eine ältere Duldung der Ausländerbehörde mit der Telefonnummer eines Sachbearbeiters schicken. Dort solle man anrufen, sagt sie schlicht. Mehr weiß sie nicht. Das ist umso bitterer, weil nach deutschem Aufenthaltsgesetz niemand in einen Staat abgeschoben werden darf, wenn dort eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht. Eine Gefahr aus gesundheitlichen Gründen, kann immerhin bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen vorliegen, „die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden“.

Plakate, Bilder, ein Brief an Innenminister Boris Pistorius: Die Franz-Mersi-Schule kämpft für die Geschwister Tale und Leonarda. Quelle: Katrin Kutter

Elternratsvorsitzende Schmoldt will es, wie viele Mitschüler, Eltern und Lehrer, nicht hinnehmen, dass die beiden Kinder in ein fremdes Land verschwinden. Man übertreibt wohl kaum, wenn man sagt: Die ganze Schule kämpft für Tale und Leonarda. Die Schule bestehe nur aus rund 50 Schülern, man stehe füreinander ein, sagt Schmoldt. Es gibt nicht nur die vielen Plakate. Manche Mitschüler haben Bilder gemalt. Andere haben einen Brief an Innenminister Boris Pistorius geschrieben. „Wir können nicht verstehen, dass für die Familie in Niedersachsen kein Platz ist“, heißt es darin. Schmoldt hat es jetzt auch organisiert, dass die Familie einen Antrag bei der niedersächsischen Härtefallkommission stellen konnte. Total eingeschüchtert, in sich gekehrt seien die Kinder nach dem Abschiebeversuch gewesen, sagt sie. Sie hätten Angst nach Montenegro zurückzukehren, könnten kaum schlafen, weil sie fürchteten, dass die Polizei mitten in der Nacht komme, um sie abzuholen. Sie hätten bereits die Abschiebung eines Großvaters erlebt.

Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sagt, die Hürden für Asyl aus gesundheitlichen Gründen seien hoch. Oft argumentierten die Behörden damit, dass es im Herkunftsland Möglichkeiten gebe, den Betroffenen auch bei schwerwiegenden Beeinträchtigungen zu helfen. Oft bestünden diese aber nur in der Theorie. Es müssten aber auch viele Unterlagen, Gutachten von Fachärzten, Atteste, beigebracht werden, um die medizinische Situation zu belegen. Weber ist überzeugt, dass viele Geflüchtete mit ihren Asylanträgen schon deshalb scheitern, weil sie damit überfordert sind.

Härtefallantrag verschafft den Kindern zunächst mehr Zeit

Leonarda und Tale aber haben jetzt zumindest Hilfe. Der Antrag bei der niedersächsischen Härtefallkommission hat erst einmal aufschiebende Wirkung. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen werden bis zur Entscheidung über eine Härtefalleingabe zurückgestellt. Eine Abschiebung erfolge in dieser Zeit nicht, heißt es vonseiten des Innenministeriums. Der Flüchtlingsrat bietet Unterstützung an. Vor allem an der Franz-Mersi-Schule will man aber bis zum Ende für ein Verbleiben der kleinen Familie kämpfen. Lisa Schmoldt glaubt fest an eine reelle Chance bei der Härtefallkommission. „Es wäre doch grausam, wenn die ganze Bildung, die Leonarda und Tale bei uns in Deutschland erhalten haben, am Ende umsonst gewesen ist“, sagt sie bestimmt.

Von Jutta Rinas/HAZ/RND