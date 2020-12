Drei Männer haben in der Nacht zu Sonntag teils lebensbedrohliche Verletzungen bei einer Messerstecherei am Steintor in Hannover erlitten. Die Polizei bemerkte die Auseinandersetzung mit etwa zehn bis 15 Beteiligten zufällig und schritt ein. Es gab mehrere Festnahmen, es geht um versuchte Tötung.