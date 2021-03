Wer wann geimpft wird, das regelt die Impfverordnung des Bundes. Sie beruht auf Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert-Koch-Institut, des Deutschen Ethikrats und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Die Regeln werden regelmäßig angepasst.

Nach der jüngsten Mitteilung der Stiko von Anfang Februar gilt wegen der Impfstoffknappheit aktuell immer noch: Die Impfung soll nur denen angeboten werden, „die entweder ein besonders hohes Risiko für schwere oder tödliche Verläufe einer Covid-19-Erkrankung haben oder die beruflich entweder besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben“.

Viele, die in jüngster Zeit als „Impfdrängler“ in Verruf geraten sind, erfüllen diese Kriterien wohl eher nicht. Doch der Teufel steckt im Detail. So enthält die Impfverordnung in ihrer jüngsten Fassung auch die Regel, dass von der Reihenfolge der Einstufung der Bevölkerung in drei vorrangig zu impfende Gruppen in Einzelfällen abgewichen werden kann, wenn dadurch vermieden wird, dass angebrochener Impfstoff vernichtet werden muss.

Darauf berufen sich viele, die bereits geimpft sind, obwohl sie nach der Verordnung noch nicht dran waren. Dass überhaupt Impfdosen übrig bleiben, geschieht nach Angaben eines Sprechers des Impfzentrums Hannover aber eher selten: „Es gibt nur vereinzelt Dosen, die nicht verimpft werden. Diese werden dann bei anderen Impfberechtigten eingesetzt. Das geschieht strikt nach der in der Impfverordnung des Bundes festgelegten Reihenfolge.“ Auch zur Vermeidung des Verwurfs von Impfdosen kommt also nicht jeder infrage, der gerade „zufällig“ in der Nähe ist.