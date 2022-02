Hammerharte Regeln: So erlebte Wolfsburgerin Corona-Quarantäne in Südkorea

Wolfsburg

Corona-Quarantäne in Deutschland ist nicht schön. Corona-Quarantäne in Südkorea ist noch weniger schön. Die Regeln sind hammerhart. Das erlebte jetzt Christine Evers. Die Wolfsburgerin lebt seit einigen Jahren in Seoul, verbrachte mit Mann und Sohn vor kurzem einige Wochen in der alten Heimat, flog danach wieder zurück.

Dass die Familie nur mit negativem PCR-Test nach Südkorea einreisen darf und anschließend zehn Tage in Quarantäne muss, war der Influencerin und Bloggerin klar. Auch dass sie eine App aufs Handy laden muss, mit der jeder Schritt überwacht wird. Am sechsten Tag der Quarantäne dann die Überraschung: Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes samt Polizeibeamten standen unangemeldet vor der Haustür. Die Wolfsburgerin war baff: „Es war ein Kontrollbesuch. Man wollte sehen, ob wir tatsächlich zuhause sind.“

Kontrollbesuch von der südkoreanischen Polizei

Die Evers’ waren zuhause. Deshalb machte die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes einen Haken auf ihrer Liste und alles war gut. Dass Südkorea die Einhaltung der Corona-Regeln streng überwacht, ist nicht neu: Die Bilder am Anfang der Pandemie, als Straßen mit Desinfektionsmitteln abgespritzt wurden, kennt man aus dem Fernsehen. Dabei sind die Corona-Zahlen in dem asiatischen Land gegenüber Deutschland vergleichsweise niedrig. Aktuell liegt die Inzidenz bei 220. Vor einigen Monaten war sie noch niedriger. „Gerade steigen die Zahlen stark an“, sagt Christine Evers.

Die Wolfsburger Influencerin Christine Evers arbeitet in Südkorea auch als Model. Quelle: Christine Evers

Darauf regiert der Staat mit harten Maßnahmen. Dazu gehört die Quarantäne. Die durfte die Modebloggerin mit ihrer Familie in der eigenen Wohnung verbringen: Weil sie zurzeit in Seoul lebt. Andere, die keinen Wohnsitz in Südkorea haben, müssen in eine zugewiesene Unterkunft. Das blieb den Evers erspart.

Trotzdem: Einfach waren die zehn Tage abgeschottet in den eigenen vier Wänden nicht. Morgens und abends mussten die Evers über die Handy-App ihre Gesundheits-Daten eingeben: Wie hoch ist die Körpertemperatur, gibt es Symptome wie Husten? Jeden Tag. Lebensmittel über die zig Lieferdienste zu bekommen, war einfacher.

Handy-App überwacht jeden Schritt

Die App muss rund um die Uhr auf dem Handy aktiviert sein. Sonst wäre eine Kontrolle rund um die Uhr nicht möglich. Von Freunden wusste Christine Evers, dass die App sehr „sensibel“ reagiert. „Steht man am Fenster, kann es sein, dass die App anzeigt, man sei außerhalb des Quarantäne-Bereichs“, erzählt die junge Mutter. Dann gibt es einen Anruf von der Behörde.

Den kann es auch geben, wenn man zwei Stunden auf dem Sofa sitzt und liest. Weil sich das Handy dann nicht bewegt, macht das App und Amt misstrauisch. „Man könnte ja die Wohnung verlassen und das Handy zuhause lassen“, erklärt Christine Evers. Damit dieser Verdacht bei ihr nicht aufkam, achtete sie penibel darauf, das Handy immer wieder woanders hinzulegen.

Nach zehn Tagen und einem weiteren negativen PCR-Test war die Quarantäne endlich vorbei. Langweilig war den Evers in dieser Zeit nicht. Der Mann arbeitete im Homeoffice. Christine Evers füllte ihre Social-Media Kanäle wie Instagram (dort berichtet sie auch über die Quarantäne-Zeit) und den Blog von daheim. Der vierjährige Sohn spielte mit Lego und anderem. Die Evers’ haben erst mal die Nase voll von Quarantäne: „Unseren Kurzurlaub zum chinesischen Neujahr haben wir gecancelt.“

Von Sylvia Telge/WAZ