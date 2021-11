Halloween-Streiche in Hildesheim: Einsätze von Polizei und Feuerwehr

Hildesheim

Die Polizei Hildesheim wurde an Halloween von gleich mehreren Halloween-Streichen in Atem gehalten.

Nahe der Universität wurde, vermutlich durch Feuerwerkskörper, gegen 18 Uhr ein Heckenbrand ausgelöst. Die Feuerwehr musste zum Löschen anrücken, nachdem Löschversuche der vom Streich betroffenen und von Nachbarn erfolglos blieben. Mehrere Meter Hecke fielen den Flammen zum Opfer.

Am Abend brannte ein Mülleimer an einer Haltestelle in der Himmelsthürer Straße. Ein Anwohner bemerkten das Feuer und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

Briefkasten der Deutschen Post in Drispendstedt zerstört

In Drispenstedt wurde ein Briefkasten der Deutschen Post samt Inhalt bei einem weiteren Brand vollständig zerstört. Die Täter sind bislang noch unbekannt.

Eine unschöne Überraschung erlebten die Gäste einer Kneipe am Bahnhofsplatz, als offenbar Jugendliche rohe Eier durch die offenstehende Tür des Lokals warfen. Ein 53-Jähriger wurde von einem Ei getroffen und erlitt eine leichte Verletzung.

Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer und Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei nimmt Hinweise zur Aufklärung der Taten unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Von RND/dpa