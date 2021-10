Hannover

Weiter an den Corona-Beschränkungen festhalten? Maßnahmen angesichts von niedrigen Infektionszahlen lockern? Oder gleich den „Freedom Day“ ausrufen? Die Meinungen dazu liegen nicht nur in der niedersächsischen Landespolitik derzeit weiter auseinander. Mindestens soweit wie der Abstand zwischen offizieller und gefühlter Impfquote.

Eine Umfrage des Robert-Koch-Instituts legt nahe, dass weit mehr Menschen in Deutschland vollständig geimpft sind als in der Meldestatistik erfasst. Das dürfte angesichts der bekannten Meldeverzögerungen wohl stimmen. Doch Umfragen haben auch ihre Tücken. Und egal mit welcher Zahl man es hält – eine Herdenimmunität ist damit noch längst nicht erreicht.

Corona – bald ein normales Risiko?

Die aktuelle Debatte offenbart Ratlosigkeit in der Frage, wie es jetzt es mit der Corona-Politik weitergehen soll. Ein wenig mehr Sorgfalt beim Umgang mit den Zahlen wäre da allen Beteiligten anzuraten – denn es geht ja um etwas: Für den sogenannten „Freedom Day“ mit dem Ende aller Beschränkungen ist es angesichts der bevorstehenden kalten Jahreszeit wohl noch zu früh. Andererseits sinken die Infektionszahlen, und die Lage in den Kliniken ist entspannt. Die Landesregierung trägt dem etwa mit der Öffnung von Stadien und Weihnachtsmärkten Rechnung.

Am Ende wird es gar nicht so sehr darauf ankommen, ob die Impfquote bei 80 oder 85 Prozent landet. Wenn der Winter vorbei ist, ohne dass eine noch gefährlichere Mutation auftaucht, wird man Corona als normale Infektionskrankheit und persönliches Risiko einstufen müssen. Die FDP kann dann die neue Freiheit feiern und die rot-schwarze Koalition zeigen, dass sie nicht so verliebt in ihre Verordnungen ist, wie es manchmal den Eindruck macht.

Von Marco Seng