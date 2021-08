Wohlenbüttel

Sie heißen Felix, Bella und Peppi – und bei allen Unterschieden haben die drei eines gemeinsam: Sie lieben Hagebutten. Zum Kennenlernen auf der Koppel steckt Sonja Scholling den Gästen, den Eselwanderern, daher als Erstes eine Handvoll getrocknete rote Kugeln zu: „Damit ihr euch bekannt machen könnt.“ Schließlich sollen Felix, Bella und Peppi an diesem Vormittag nicht nur freundlich dreinschauen, sondern auch mitlaufen auf dem Spaziergang, den Sonja Scholling mit Mensch und Esel plant.

Zum Glück scheint die Sonne. Denn es gibt noch etwas, das alle Esel gemeinsam haben: „Sie mögen keinen Regen“, erzählt Sonja Scholling, die ab jetzt für die Gäste nur noch Sonja heißt – bei ihren Wanderungen zählt für alle aus der Gruppe nur der Vorname, ob Kind, Erwachsener oder Esel. „Wenn es regnet, hängen ihre Ohren auf Halbmast. Dann gucken sie, als würden sie fragen: Warum tut ihr mir das an?“ Und weil natürlich niemand hier einen Esel leiden lassen will, zuckelt Sonja nur bei passender Witterung los.

„So, dann stelle ich die drei erst einmal vor“, ruft Sonja in die Runde – schließlich sollen alle um die Vorlieben und vielleicht auch Ängste ihrer Begleiter wissen. Felix ist natürlich der Glückliche: Er entkam der Schlachtbank. Neun Jahre alt und 234 Kilogramm schwer, erwartet er „in jeder Hosentasche ein halbes Hähnchen“.

Sonja Scholling bietet ihre Eselwanderungen das ganze Jahr über an. Hier schmust sie mit Felix. Quelle: Carolin George

Peppi, ein Zwergesel und dementsprechend der kleinste im Trio, ist sieben und wiegt 145. „Mit ihm könntet ihr den Jakobsweg gehen.“ Und Bella, sechs Jahre jung und 234 Kilo schwer? Ist selbstverständlich die Schönste aller Eselinnen. „Und das weiß sie“, sagt Sonja und lacht. „Schließlich sagen ihr das alle Gäste immer wieder. Bald brauche ich einen roten Teppich für sie.“

Wie viel die Esel wiegen, erzählt Sonja ihren Gästen übrigens aus einem bestimmten Grund: Sie fragt später danach, wie viel Esel wohl schleppen können – jeder kennt schließlich die Bilder vollbepackter Esel aus Filmen und Fernsehdokumentationen. „Nach dem Tierschutzgesetz dürfen sie aber nur 20 Prozent ihres Körpergewichts tragen“, sagt Sonja.

Und wo sie schon dabei ist, räumt die Tiertrainerin gleich noch mit einem anderen Vorurteil auf. Dem des sturen und störrischen Esels. „Esel wollen heil nach Hause kommen – und wissen, dass wir pünktlich essen“, erklärt Sonja mit einem Lächeln. „Das wollen sie natürlich nicht verpassen. Wenn sie etwas nicht kennen, gehen sie mitunter nicht weiter. Das wird dann als stur oder störrisch gewertet. In Wirklichkeit sind sie einfach nur vorsichtig.“

Eselwanderung mit Sonja Scholling in Oldendorf/Luhe. Quelle: Carolin George

Wenn also am Wegesrand Tonnen stehen sollten, weil an dem Tag die Müllabfuhr kommt, dann kann das die Esel verunsichern, fährt die 42-Jährige fort und ergänzt etwas, das eine Andeutung von ihrem zweiten Standbein, nämlich Therapie und Coaching, gibt: „Gebt den Eseln dann die Sicherheit, die sie brauchen.“

Die Esel hat Sonja vor fast fünf Jahren angeschafft, sie wollte sich mit tiergestützter Pädagogik und Coaching selbstständig machen. Als sie allerdings, zunächst aufgrund mangelnder Aufträge, auch einfache Wanderungen mit ihren Eseln anbot, da merkte sie: Es gibt ein Interesse, von dem sie vorher nichts ahnte. Mittlerweile machen die Wanderungen den Großteil ihres Geschäfts aus.

„Erwachsene entschleunigen bei den Wanderungen, sie lassen den Alltag hinter sich, wenn sie sich auf den Rhythmus der Esel einlassen“, sagt die Heilpraktikerin für Psychotherapie. „Sie entdecken dann Dinge am Wegesrand, die in der Hektik der heutigen Zeit oftmals unbeachtet gelassen werden.“ Mit Grundschülern zum Beispiel arbeitet Scholling auch pädagogisch, um die Konzentrationsfähigkeit zu stärken.

Zurück zur Koppel. Nach dem Kennenlernen mit Hagebutten und ersten Streicheleinheiten mit Bürsten geht’s dann los – und einen wichtigen Rat hat Sonja noch parat: „Die Esel werden da draußen permanent fressen wollen, das ist ein Schlaraffenland für sie. Lasst das nicht zu, sondern erlaubt es ihnen nur manchmal. Und lasst sie bitte nichts Gelbes fressen: Das meiste, was gelb blüht, ist giftig für Esel. Gebt dazu einen kurzen Ruck mit dem Strick.“

Kennenlernen beim Striegeln: Anja aus Lüneburg und Esel Felix. Quelle: Carolin George

Ben (10) denkt nicht lange nach, mit wem er seinen Ausflug machen will: Er wählt Zwergesel Peppi zu seinem Begleiter. Die beiden verstanden sich schon beim Striegeln gut. „Da passt nichts zwischen euch“, kommentiert die Trainerin die schnelle Sympathie zwischen Esel und Kind. Und tatsächlich: Peppi und Ben laufen so einträchtig über die Straße und durch den Wald, dass Bens Mutter Jule flugs nach ihrem Sohn ruft, als sie den Esel einmal allein übernimmt – und der nicht will wie sie. Vielleicht hat Peppi ja sehr bewusst wahrgenommen, dass dieser kleine Junge ihm Zweige und Blätter von der Haselnuss am Wegesrand rupfte, als er hörte, wie gern der Esel sie frisst.

Tipps und Termine Die „Eselwanderungen mit Herz und Huf“ von Sonja Scholling gibt es in unterschiedlichen Längen, von der kurzen Schnuppertour durch den Wald (eine Stunde Gehzeit) über längere Touren zur Oldendorfer Totenstatt (zwei oder drei Stunden), zum Lopausee (vier Stunden) oder ins Marxener Paradies (fünf Stunden). Treffpunkt ist immer die Eselwiese in Wohlenbüttel bei Oldendorf/Luhe. Infos: www.scholling-coaching.de Im Wendland bietet Gerhard Has Begegnungen mit seinen Eseln von der Eselkoppel Trebel an, es geht durch Kiefernwälder oder bis in die Nemitzer Heide. Infos: www.eselbegegnungen.de Alle Angebote finden ganzjährig statt.

„Wie weit können Esel denn eigentlich gehen?“, will Ben zwischendurch wissen. „Sie schaffen 50 Kilometer“, antwortet Christian, Sonjas Mann. Der selbstständige Gas- und Wasserinstallateur begleitet hin und wieder die Touren, wenn es passt. „Wir gehen aber maximal 16 Kilometer mit ihnen.“

Als Mutter Jule hört, was Peppi am liebsten macht, wenn er frisch gestriegelt wurde, äußert sie volles Verständnis: Er wälzt sich im Dreck. „Wenn ich Esel wäre, würde ich das genauso machen.“

Ach, und eines noch: Esel machen nicht „i-ah“, wenn sie rufen. Überhaupt rufen Esel nur ganz selten. „Wenn ein Esel ständig schreit, stimmt etwas nicht“, sagt Christian Scholling. „Wenn sie viel schreien, sind sie oft einsam. Sie brauchen Artgenossen, mit denen sie reden können. Mindestens einen, lieber noch zwei. Sonst werden sie sehr unglücklich – und teilen das ihrer Umgebung auch mit.“ Und wie klingt denn nun ein Eselsruf, wenn nicht nach i-ah? Christian Scholling: „Wie ein Mittelding zwischen Nebelhorn und alter Gießkanne.“

Von Von Carolin George