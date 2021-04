Grünen-Finanzexperte Stefan Wenzel findet Grundsteuermodell ungerecht

Das vom niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vorgeschlagene neue Modell der Grundsteuer bringt nach Ansicht der Grünen neue Ungerechtigkeiten. „Das Modell wird dazu führen, dass ein Hausbesitzer im preiswerten Holzminden vergleichsweise mehr zahlen muss als ein Eigentumswohnungsbesitzer im begehrten Hannover“, prophezeit der Grünen-Finanzexperte Stefan Wenzel. Seiner Ansicht nach nivelliert das Hilbersche Modell zu stark die Wertunterschiede zwischen Grundstücken in unterschiedlichen Lagen Niedersachsens. Nach Wenzels Meinung müsste auch unbedingt die Möglichkeiten für die Vermieter abgeschafft werden, die Grundsteuer als Nebenkosten auf die Mieter umzulegen.

Seit 2018 ist eine Reform fällig

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben Mitte April den Vorschlag zu einer Reform der Grundsteuer vorgelegt, der ab 2025 Wirklichkeit werden soll. Das Steuermodell soll nicht nur die Größe eines Objekts berücksichtigen, sondern auch die Lage, allerdings nicht so stark, wie es Wenzel wünscht. Nötig geworden ist die Reform, weil das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat. Sie geschah nach sogenannten Einheitswerten, die noch aus dem Jahr 1964 stammten und die unterschiedliche Wertentwicklung der Grundstücke nicht berücksichtigten. Dies befand Karlsruhe als ungerecht und forderte eine Neuregelung.

Der Bund hatte bereits 2019 eine Grundsteuerreform beschlossen, es allerdings mit einer Öffnungsklausel den Ländern überlassen, eigene Modelle zu entwickeln. Davon macht nun Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) Gebrauch. Er hat ein sogenanntes „Fläche-Lage-Modell“ entworfen, das weniger stark den Verkehrswert berücksichtigt wie das Modell des Bundes. „Das Niedersachsen-Modell nivelliert viel zu stark den tatsächlichen Wert einer Immobilie“, findet Wenzel. Der Haushaltsausschuss des Landtages werde sich am 19. Mai in einer Anhörung mit dem neuen Steuervorschlag befassen.

3,6 Millionen Grundstücke im Fokus

3,6 Millionen Grundstücke in Niedersachsen müssen in den kommenden Jahren neu bewertet werden. Dies bedeute jetzt eine erhebliche Kraftanstrengung für die Finanzverwaltung und die Kommunen, merkte Niedersachsens Städtetag an. Der Kommunalverband kritisiert, dass Anhörungsmöglichkeiten verkürzt worden sind, weil die Fraktionen und nicht der Finanzminister den Gesetzentwurf eingebracht haben. Immerhin sei der eineinhalbjährige Stillstand der nach der Vorlage des Bundesmodells beendet worden, erklärte der Städtetag. Denn dieser habe die vom Bundesverfassungsgericht eingeräumte Übergangsfrist merklich verkürzt.

Michael B. Berger