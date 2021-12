Fischerhude

Die Polizei ist am Dienstagabend mit zahlreichen Beamten in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden im Einsatz. In einem Haus wurden zwei Leichen entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Zuvor war eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine Straße in dem Ort wurde gesperrt. Eine Polizeisprecherin hatte die Lage bereits zuvor als ernst, bezeichnet, ohne aber weitere Details zu nennen. Bisher unbestätigten Medienberichten zufolge sollen Schüsse gefallen sein.

Straße in Fischerhude weiträumig gesperrt

Die Polizei bittet darum, den Bereich in Fischerhuder weiträumig zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte frei zu halten. Betroffen ist die Landstraße zwischen „Im Pool“ und „Backsberg“.

Von RND/dpa