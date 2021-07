Grömitz

Der Fall schlägt bundesweit Wellen: Weil Urlauber am Freitag, 9. Juli, einen kleinen Schweinswal bedrängt haben und er danach starb, ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Lübeck. Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Erwachsene einen kleinen Schweinswal im Badegebiet von Grömitz in Schleswig-Holstein eingekesselt und gefangen haben, um ihn an der Wasseroberfläche zu halten.

Das Tier wurde immer schwächer

Es sollen laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft mehr als 20 Kinder ins Wasser gerufen worden sein, die dann den Schweinswal festgehalten, umarmt und gestreichelt haben sollen. Nach Zeugenaussagen war das Tier zunächst noch agil, sei dann aber schwächer geworden, bis es im Badegebiet verendete. Von dem Vorfall existieren Fotos und sogar ein Video. Da am Sonnabend Bettenwechsel an der Ostsee war und viele der Beteiligten möglicherweise schon abgereist sind, sucht die Staatsanwaltschaft überregional nach Zeugen. Die Beteiligten, die auf Fotos und einem Video zu sehen sind, sind bisher nicht identifiziert.

Die Staatsanwaltschaft schließt aber nicht aus, nach einem richterlichen Beschluss auch mit unverpixelten Bildern nach den Verdächtigen zu suchen. „Es geht uns um Zeugen, die sagen können, wer im Wasser war“, sagt die Lübecker Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst. „Wir bauen auch ein bisschen auf die Vermieter von Ferienwohnungen, weil es vielleicht Gesprächsthema war.“

Der zu den streng geschützten und stark gefährdeten Tierarten zählende Schweinswal wurde geborgen und an den Seehundjäger Eckhard Kasten übergeben. Bei der Untersuchung des Tiers im Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum wurde festgestellt, dass der kleine Wal Herz- und Lungenwürmer hatte. Die untersuchende Ärztin konnte laut Staatsanwaltschaft nicht ausschließen, dass der Wal aufgrund des intensiven Kontaktes mit den Menschen verendet ist.

Es drohen hohe Strafen

Deshalb wird jetzt wegen des Verdachts auf eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz ermittelt. Das stellt es unter anderem unter Strafe, wenn wildlebenden Tieren der streng geschützten Arten nachgestellt wird, sie gefangen, verletzt oder getötet werden. Vorsätzliches Handeln wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft, Fahrlässigkeit mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, teilt Oberstaatsanwältin Hingst mit.

Die Wasserschutzpolizei Fehmarn sucht nach Zeugen des Vorfalles. Diese mögen sich telefonisch unter 043 71/503 08 60 melden oder eine E-Mail an fehmarn.wspst@polizei.landsh.de senden.

Von Susanne Peyronnet