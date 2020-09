Göttingen

Seit einigen Tagen kursiert ein Video im Netz, in dem ein Göttinger Jugendlicher von einem Polizisten mit der Hand ins Gesicht geschlagen wird. Zwei weitere Polizeibeamte stehen tatenlos daneben.

Nun müssen sowohl der Beamte, der den Schlag ausführte, als auch der junge Mann mit Konsequenzen rechnen, berichtet das Göttinger Tageblatt. „Gegen den Kollegen wurde Strafanzeige von Amts wegen gestellt“, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Göttingen, Thomas Rath, am Sonntag. Geprüft werde der Verdacht auf Körperverletzung. Der 19-Jährige erhalte eine Strafanzeige wegen Beleidigung, zudem erwarte ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen mehrfacher Ruhestörung.

Der Jugendliche sei kein unbeschriebenes Blatt. „Der Jugendliche hat die Polizei seit Tagen beschäftigt“, sagte Kaatz. Auch in der Nacht zu Donnerstag hätten Nachbarn mehrfach wegen Ruhestörung die Polizei alarmiert. „Aus der Wohnung des jungen Mannes dröhnte laute Musik“, erläuterte Rath, zudem habe der Junge immer wieder gegen die Wände geklopft. Gleich zweimal kamen die Polizisten und redeten dem 19-Jährigen am frühen Morgen um 5.15 Uhr und 5.45 Uhr ins Gewissen, doch nur zwei Stunden später mussten sie gegen 8 Uhr erneut ausrücken. „Dabei handelte es sich um andere Beamte als bei den Einsätzen zuvor“, ergänzt Polizeisprecherin Jasmin Kaatz.

Schimpftirade als Auslöser des Schlags?

Aufgrund der Vorgeschichte rückte die Polizei dann gleich mit vier Beamten an. Der Jugendliche ließ die Polizisten in seine Wohnung und beleidigte sie „mit Worten, die ich hier nicht wiederholen möchte“, so Rath. „Polizeispackos“ sei eine der harmloseren Formulierungen gewesen. Zudem habe sich der junge Mann aggressiv und unkooperativ verhalten. Nach einer weiteren Schimpftirade des jungen Mannes sei dem Beamten „die Hand ausgerutscht“, sagte Inspektionsleiter Rath. Nachdem sich der 19-Jährige beruhigt hatte, verließen die Polizisten die Wohnung.

Doch noch am selben Abend riefen die Nachbarn gegen 22 Uhr erneut die Polizei zur Hilfe: „Der 19-Jährige klopfte an alle Türen in dem Mehrfamilienhaus und bedrohte die Nachbarn“, so Rath. Außerdem hatte er die Musik wieder laut aufgedreht. Deshalb wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen und verbrachte dort eine Nacht. Mittlerweile sei er wieder Zuhause. Gerüchte, der Jugendliche habe nach Hause laufen müssen, entsprächen nicht der Wahrheit, betonte Rath.

Polizist und 19-Jähriger erhalten Strafanzeigen

Die Ermittlungen laufen, für deren Fortführung wird aber nicht die Polizeiinspektion Göttingen zuständig sein. „Die Ermittlungen werden in Hildesheim geführt“, sagte Rath. „Wenn es Ermittlungen gegen Polizeibeamte gibt, werden diese aus Gründen der Neutralität von einer anderen Dienststelle durchgeführt“, erläutert Kaatz. Dies sei eine übliche Verfahrensweise.

Rath kritisiert das Verhalten des Beamten ausdrücklich: „Auch wenn Polizeibeamten immer wieder, wie im vorliegenden Sachverhalt, Hass und persönliche Beleidigungen, entgegengeschleudert werden, rechtfertigt dies für sich allein keinesfalls ein körperliches Angehen des polizeilichen Gegenübers. Hier erwarte ich von meinen Beamtinnen und Beamten eine besonders hohe Hemmschwelle, auch wenn es häufig schwerfällt, in solchen Situationen die Ruhe und Distanz zu bewahren. Dafür sind wir Profis.“

Seitdem der Vorfall bekannt wurde und das Video im Internet kursiere, sei „social media explodiert“, fügte Rath hinzu. Polizeisprecherin Kaatz bestätigte dies: Seit Freitag würden sich drei Beamte rund um die Uhr um den Twitter-Account der Göttinger Polizeiinspektion kümmern.

Ein Bekannter des 19-Jährigen, der zum Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstagmorgen mit dem Jugendlichen über die Plattform „Discord“ chattete, hatte einen Ausschnitt des Streams anschließend auf Twitter und Youtube geteilt. Das Video wurde tausendfach geklickt.

Von Tobias Christ/Göttinger Tageblatt