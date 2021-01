Magnetresonanz-Tomografie, Mikroskope, neue Medikamente: Am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie werden immer wieder bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Das MRT gilt sogar als das lukrativste Patent in der Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft.

Forscher am Göttinger Max-Planck-Institut sind besonders innovativ

