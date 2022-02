Hannover

Die Liste der Entwicklungsprojekte für Corona-Impfstoffe ist lang: Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller zählt mindestens 348 Projekte weltweit. Darunter sind sowohl Tot- als auch Lebendimpfstoffe.

Lebendimpfstoffe enthalten geringe Mengen vermehrungsfähiger Krankheitserreger. Aber: Diese werden derart abgeschwächt, dass sie die Erkrankung selbst nicht auslösen können. Einmal im menschlichen Körper angelangt, ahmen sie eine Infektion nach, woraufhin das Immunsystem Antikörper bildet. Anders als Totimpfstoffe kommen sie meist ohne Wirkverstärker aus. Lebendimpfstoffe kommen heutzutage beispielsweise gegen Masern, Mumps und Röteln zum Einsatz. Bei diesen Krankheiten reicht eine zweimalige Impfung aus, um einen lebenslangen Immunschutz zu bewirken. Ein weiteres Beispiel für Lebendimpfstoffe sind die Vakzine gegen Windpocken.

Drosten: „Wäre der nächste Meilenstein“

Ein Corona-Lebendimpfstoff ist in Europa bislang noch nicht erhältlich. Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hält ein solches Vakzin aber für notwendig: „Wir brauchen eine Lebendimpfung – klassisch mit einem abgeschwächten Virus oder eine moderne Variante davon“, sagte er dem „Tagesspiegel“. „Die müsste man in die Nase geben und so dann Schleimhautimmunität auslösen. Das wäre ein viel besserer Übertragungsschutz, es wäre der nächste Meilenstein.“

Diese Wirkungsweise untersuchen Hersteller von Corona-Lebendimpfstoffen derzeit in klinischen Studien. Dabei muss sich auch zeigen, ob die Vakzine grundsätzlich eine gute Antikörperantwort hervorrufen können, die vor Infektionen und schweren Krankheitsverläufen schützt.

Von RND/she/dpa