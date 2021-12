Hannover

Mehrdad Payandeh bleibt für weitere vier Jahre Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Bezirk Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt. Bei der Bezirkskonferenz am Sonnabend, darunter rund 55 Teilnehmer in Präsenz im Maritim-Hotel am Flughafen Hannover und weitere 150 digital zugeschaltet, erhielt der 61-Jährige knapp 98 Prozent der Stimmen. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Susanne Wiedemeyer wiedergewählt. Erstmals war Payandeh 2018 gewählt worden.

Die Bezirkskonferenz war eine Mischung aus Präsenzveranstaltung und Videokonferenz. Quelle: Katrin Kutter

Der DGB und seine acht Mitgliedsgewerkschaften haben in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt insgesamt mehr als 900.000 Mitglieder, bundesweit ist dies der zweitstärkste Bezirk nach Nordrhein-Westfalen.

Payandeh will Tarifbindung stärken

Als Hauptaufgabe sieht der neue DGB-Chef die Stärkung der Tarifbindung: Tarifgebundene Betriebe mit Betriebsräten seien besser durch die Corona-Krise gekommen, hier sei das Kurzarbeitergeld von den Arbeitgebern noch mal aufgestockt worden, sagte Payandeh. Auch öffentliche Aufträge sollten nur an tarifgebundene Unternehmen gehen. Investitionen im großen Stil seien nötig für die Energiewende und die Transformation hin zu einer klimaneutralen Industrie, sagte der 61-Jährige weiter. Die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen müssten zukunftsfest aufgestellt werden, die Pandemie habe die Schwachstellen offengelegt.

„Arbeit hat etwas mit Würde zu tun“, betonte Payandeh, „und für diese Würde wollen wir streiten.“ Der DGB werde gehört und dringe durch, zu den Erfolgen zählte er den Mindestlohn von 12 Euro, den Wiedereinstieg in das Weihnachtsgeld für Landesbeamte „nach 15 Jahren Stillstand“ und das in Bremen und Sachsen-Anhalt beschlossene Azubiticket. Auch in Niedersachsen sei dies auf den Weg gebracht, fügte er hinzu. Weiter sagte er: „Durch unseren Druck hat Niedersachsen einen Feiertag mehr und eine Pflegekammer weniger.“

Weil: Kein Fan der Schuldenbremse

Zuvor hatten sich der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) als überzeugte Gewerkschaftler gezeigt.

Seit mehr als 35 Jahren in der Gewerkschaft: Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Quelle: Katrin Kutter

Schuldenbremse bremst dringend benötigte Investitionen: Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Quelle: Katrin Kutter

Weil unterstrich ebenfalls, wie wichtig Investitionen seien: „Ich habe noch nie in der Fankurve der Schuldenbremse gestanden, leider ist sie doch irgendwie ins Grundgesetz gekommen.“ Die Schuldenbremse verhindere dringend nötige Investitionen. Zunächst werde es Anfang des nächsten Jahres vermutlich um weitere Corona-Einschränkungen gehen, sagte Weil. Dann werde es sicher ein Comeback der Wirtschaft geben, das aber keinesfalls zu einem Sozialabbau führen dürfe.

Transformation nur im Schulterschluss: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) spricht bei der DGB-Bezirkskonferenz. Quelle: DGB/M.Bender

Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sagte bei der Bezirkskonferenz: „Wir stehen gemeinsam vor der großen Herausforderung der Transformation, diese werden wir nur im Schulterschluss bewältigen. In Hannover machen wir bei der Verkehrswende, dem Kohleausstieg und der sozialen Teilhabe vor, wie das gelingen kann.“

Klare Kante gegen Rechtsextremismus und Rassismus

Wie die Regierungschefs von Niedersachsen und Bremen forderte auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) klare Kante gegen Rechts und Rassismus: „Wir sind ein internationales und offenes Land, wir brauchen Investoren, aber auch Arbeitskräfte aus der ganzen Welt.“ Und einen kleinen Seitenhieb in Richtung Weil konnte er sich nicht verkneifen: „Auch mit einer Großen Koalition kann man gut regieren.“ Der Ministerpräsident reagierte mit einem Lächeln. Weil, der seit 2017 mit der CDU in Niedersachsen regiert, hatte immer mal wieder betont, dass die Grünen sein Herzenskoalitionspartner seien und damit die Union verärgert.

Wir sind ein internationales Land: Sachsen-Anhalts CDU-Wirtschaftsminister Sven Schulze (links) im Gespräch mit DGB-Bundeschef Reiner Hoffmann. Quelle: Katrin Kutter

„Rechnet mit uns“ lautet das Motto der diesjährigen Tagung. Und an Selbstbewusstsein mangelt es dem DGB-Bundesvorsitzenden Reiner Hoffmann nicht; er hob die Stärke der Einheitsgewerkschaft hervor: „Wir verhandeln mit allen demokratischen Parteien auf Augenhöhe.“ Die Betriebe, in denen Betriebsräte mitbestimmten, und in denen Tarifbindung herrsche, seien zweifellos besser durch die Corona-Krise gekommen als tariflose Unternehmen. Auch Hoffmann forderte klaren Widerstand gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit: „Die Feinde der Demokratie haben in unseren Parlamenten nichts zu suchen.“

Von Saskia Döhner