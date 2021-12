Herr Arlt, mit dem spektakulären Evakuierungseinsatz in Kabul im Sommer sind Sie so etwas wie das Gesicht des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr geworden. Wie reagieren Ihre Kameradinnen und Kameraden darauf?

Es ist total unterschiedlich. Da sind die Frauen und Männer, die mit mir vor Ort alles erlebt haben. Viele haben mich nur im Fernsehen gesehen, andere kennen mich gar nicht. Für die Saarland-Brigade, die den Kern dieser Evakuierungskräfte stellte, ist dieser Einsatz wirklich eine wichtige und fordernde Sache gewesen. Es ist real umgesetzt worden, wofür wir trainieren. Dass dann später noch Wertschätzungen kommen, ist umso schöner. Dass der Verband – oder ich als Kopf des Teams – ausgezeichnet wird, erfüllt uns mit Stolz.

Sie sind ein erfahrener Soldat und waren mehrfach im Ausland. Hat diese Mission ihr Bild vom Beruf noch einmal verändert?

Er hat ihn noch weiter geschärft. Es war die härteste Form, die ich je erlebt habe – sowohl von der zeitlichen Intensität, der Eindrücke bis hin zu Dingen, die ich vor Ort entscheiden oder machen musste. Wenn man „Leid lindern” sagt, und sie fliegen Kindernahrung ein, dann ist das ungewöhnlich für das Militär. Das zeigt aber, dass es auf einmal ganz andere Facetten gibt, die zu berücksichtigen sind. Und da muss schnell und pragmatisch gehandelt werden. Die Zeit läuft einfach weg.

Beschreiben Sie uns doch bitte die Situation, die Sie am Kabuler Flughafen vorgefunden haben.

„Praktisch funktioniert nichts“

Der Flughafen ist nicht mehr funktional gewesen. Es gibt keine zivile Flugsicherung mehr. Und praktisch funktioniert nichts. Keine Müllabfuhr. Keine Wasserentsorgung. Überall häufen sich die Müllberge und Exkremente mit den entsprechenden Gerüchen. Das wird jeden Tag schlimmer. Und es gibt immer diese Gefahr im Inneren: Da sind Menschen, die ausgeflogen werden und diejenigen, die sicher aus dem Außenbereich auf das Flughafengelände eskortiert werden müssen. Wenn aber die einen nicht raus können, kann niemand von außen neu rein. Das führt zu Spannungen. Es gibt zudem unheimlich viel Bewegung, und Ihre Männer und Frauen sind immer in den Gefahrenbereichen.

Wie agiert man in so einer Situation?

Es gab Tage, da hatten wir 5000 bis 6000 Evakuierte – und das Vier- bis Fünffache draußen. Ein großer Pfropf, wenn Sie so wollen. Das war unglaublich schwierig und hat sich im Verlauf der Tage weiter negativ verändert. Alle wollen raus aus dem Land und drängen durch die Tore. In solch einer Situation müssen die eigenen Leute gefunden werden. Es konnte sein, dass ein Vater reinkam, Frau und Kinder wurden weiter hinten gelassen – er aber hatte die Ausweise. Und dann setzen Sie alles daran, um sie wieder zusammen zu führen.

Mit welchem Leid wurden Sie konfrontiert?

„Kinder wurden einfach weggeschmissen – nicht weggelegt“

Wir haben Dinge gesehen, die außerhalb der Vorstellungsnormen sind. Man hat Frauen und Kinder weggedrängt, Kinder sind aus Frustration und Aussichtslosigkeit angereicht worden – teilweise sogar geworfen. Es wurde auch versucht, über Kinder Zugang zu erlangen. Und später wurden diese einfach weggeschmissen – nicht weggelegt. Wir haben Frauen gesehen, die sind in Draht reingetreten worden und waren zerschnitten. Bis hin, dass Leute erschossen wurden.

Im August herrschten auf dem Kabuler Flughafen chaotische Verhältnisse. Tausende Afghanen versuchten, nach dem Sieg der Taliban mit einer ausländischen Militärmaschine das Land zu verlassen. Quelle: Senior Airman Brennen Lege/dpa

In welcher konkreten Gefahr schwebten Ihre Evakuierungskräfte?

Wenn draußen jemand zum Beispiel einen Koffer vergessen hat, löst das Alarm aus. Es muss sofort alles geschlossen und überprüft werden. Sie haben immer Ihr eigenes Personal zwischen den Evakuierenden: vor den Toren zum Reinholen, beim Eskortieren im Inneren zur Registrierung, beim Rückführen nicht Berechtigter. Dazwischen gibt es immer Erwachsene und Kinder, die laufen überall rum. Das Risiko ist unfassbar schwer zu kalkulieren.

Wie gingen die Soldatinnen und Soldaten mit diesem massiven Druck um?

„Man funktioniert einfach und geht über seine Grenzen“

Trotz entsprechender Ausbildung kann einen keiner auf die Rahmenbedingungen vorbereiten. Da reagiert auch jeder unterschiedlich. Was aber verbindet ist das Team, sowie der Gedanke „helfen zu können“ und die gleichen Rahmenbedingungen. So zum Beispiel der hohe Stress. Mit Eintreffen bleibt er konstant hoch. Das setzt so viel Adrenalin und Schub frei, dass man einfach funktioniert und über seine Grenzen geht.

Ist Ihnen jemand durchgedreht?

Nein. Der eine oder andere hat gesagt, er könne nicht mehr. Diejenigen wurden auch sofort rausgenommen. Ich habe viel mit meinen Männern und Frauen gesprochen und immer wieder gesagt: Passt aufeinander auf, sprecht miteinander und redet es euch nicht schön. Gebt euch keinen Illusionen hin. Wenn sie sehen, wie zum Beispiel mit Frauen und Kindern umgegangen wurde, konnten sie ruhig weinen und sollten menschlich bleiben. Ich habe auch geweint.

Früher haben Soldaten das alles in sich hineingefressen und selten darüber gesprochen. Wie ist das bei Ihren Leuten? Wird das Erlebte aufgearbeitet?

Schon auf unserer Basis in Taschkent-Usbekistan waren Militärseelsorger und Psychologen vor Ort. Anfangs wurde das belächelt, dann aber immens gut angenommen. Später folgte die Nachbereitung an den Standorten, das ist ganz wichtig.

Brigadegeneral Jens Arlt (rechts) im Gespräch mit HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt (links) und HAZ-Redakteur Peer Hellerling. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Bundeswehr hat es da in der öffentlichen Wahrnehmung nicht immer ganz leicht. Am Anfang Ihrer Mission gab es etwa Hohn und Spott, weil der erste Flug mit sehr wenigen Passagieren stattfand.

Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Wir kamen anfangs ja nicht rein, gleichzeitig war das deutsche Botschaftspersonal schon am Flughafen. Und die Gates waren zum Teil noch gar nicht offen beziehungsweise die Registrierung nicht möglich. Diese sieben Menschen gingen sofort in die erste und einzige Maschine, die mit einer Kampflandung reinkam …

… Kampflandung?

… ja, die sind recht hart, da halten Sie sich besser fest. Und danach: maximal 30 Minuten Stehzeit. Ausladen, beladen, raus. In den nächsten Tagen aber haben wir dann alles rausgeflogen, was nur irgendwie ging – die Maschinen waren dafür extra im Inneren umgebaut worden.

Die Bundeswehr klagt zuweilen auch über nicht taugliches Gerät. Ist der neue Militärtransporter A400M für solche Missionen geeignet?

Ja. Die Maschinen haben sich hier wieder bewährt – übrigens auch bei anderen Nationen. Und sogar mancher US-Soldat war beeindruckt.

Bei der Rückkehr nach der Mission gab es in Wunstorf einen großen Appell mit der Verteidigungsministerin. Wochen zuvor waren die letzten regulären Truppen nach 20 Jahren in Afghanistan dort noch sang- und klanglos abgefertigt worden. Überdeckt die Wahrnehmung der Rettungsmission das alles – vielleicht sogar gewollt?

Das wäre zu einfach. Man kann einen solchen Kurzzeiteinsatz nicht mit dem Einsatz der Bundeswehr über 20 Jahre abbinden. Unser letzter Einsatz wurde quasi in Echtzeit übertragen. Jeder wusste genau, wann, wo, welche Flieger sind und was gemacht wird. Sicherlich wird es aber auch Auswirkungen gehabt haben, wie im Sommer der Empfang war und die Diskussion darum. Aber hier war es quasi der Paukenschlag zum Ende.

Berühmtheit erlangte der Moment in Wunstorf, in dem Sie von Annegret Kramp-Karrenbauer in die Arme genommen wurden. Stand das auch für den Versuch der Politik, einen Fehler beim Umgang mit den Soldatinnen und Soldaten zu korrigieren?

Ich denke, es ist einfacher: Die Ministerin und ich haben zwei Wochen lang echt gelitten – sie auf der politischen und ich auf der militärischen Ebene. Das hat uns gezeichnet und auch zusammengebracht. Deshalb dieses menschliche Bild. Da war nichts abgesprochen. Man sieht, wie bei ihr und bei mir auch eine Last abfällt.

Sie selbst waren ja mehrfach in Afghanistan eingesetzt. Sehen Sie die 20 Jahre Bundeswehrarbeit mit 59 gefallenen Menschen durch die Politik angemessen gewürdigt?

Unser langer Einsatz ist medial aus dem Fokus geraten. 2009 der Luftangriff bei Kundus und 2010 die Karfreitagsgefechte waren die Höhepunkte der Wahrnehmung. 2011 wurde Osama bin Laden getötet. In den Jahren danach passierten viele andere Dinge auf der Welt und in Deutschland. Nur von hinten gesehen: die Pandemie, das Ahrtal, die großen Waldbrände in Brandenburg, die Flüchtlingsströme 2015. Alle diese Ereignisse hatten in meinem Verständnis Einfluss.

Aber was macht es mit Ihnen? Es ist jetzt dort alles wie 2001 oder schlimmer?

„Wie schnell das Roll-Back kam, hat alle überrascht. Mich auch“

Nein, das ist es nicht. Wir versuchen hierzulande da zu schnell, Schwarz und Weiß aufeinander zu legen. In den vergangenen 20 Jahren haben sich viele Dinge auch, wenn nicht nachhaltig, zum Positiven entwickelt: Eine ganze Generation konnte anders aufwachsen, afghanische Frauen konnten bestimmte Berufe ausüben. Aber, ja, die Taliban sind wieder da – und der IS ist an die Stelle von Al Qaida getreten. Wie schnell das Roll-Back kam, hat alle überrascht. Mich auch.

Zur Person Brigadegeneral Jens Arlt (52) war Kommandeur der bislang größten militärischen Evakuierungsaktion der Bundeswehr. Im August brachte er mit etwa 400 Soldatinnen und Soldaten mehr als 5300 Menschen aus Kabul in Sicherheit. Der Einsatz dauerte elf Tage, 37 Flüge zwischen Afghanistan und dem usbekischen Taschkent wurden absolviert. Insgesamt stehen für solche Missionen rund 1000 Bundeswehrangehörige 365 Tage im Jahr auf Abruf zur Verfügung. Arlt ist gebürtiger Hannoveraner und trat 1989 in Munster in die Bundeswehr ein. Es folgte die Offiziersausbildung bei den Panzeraufklärern, ab 1998 diente er mit Unterbrechungen bis 2011 beim Kommando Spezialkräfte (KSK), zuletzt als dessen Kommandeur. Seit April 2020 ist Arlt Chef der Luftlandebrigade 1 in Saarlouis, die auch den Großteil der jetzigen Evakuierungskräfte stellte. Der Brigadegeneral war in mehreren Auslandseinsätzen auf dem Balkan und in Afghanistan. Arlt erhielt unter anderem das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze (1998) und Gold (2011) sowie 2011 die „Meritious Service Medal“ der US-Streitkräfte für besonders gute Zusammenarbeit. Der 52-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt bei Osnabrück.

Herr General, Sie kennen auch die härteste Einheit der Bundeswehr von innen: das Kommando Spezialkräfte (KSK). Um diese Elitetruppe, die etwa zur Terrorbekämpfung eingesetzt wird, steht es nicht gut – es gab rechtsradikale Vorfälle, Waffen und Munition sind verschwunden. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Offen gesagt: nein. Ich habe aber auch keine konkreten Einblicke in die alltägliche Arbeit der Einheit mehr.

Kämpfen die Soldaten des KSK noch für Freiheit und Demokratie?

Ich bitte Sie: Wir Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr haben einen Eid abgelegt und geschworen. Und dieser ist für mich eindeutig.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Brigadegeneral Jens Arlt nach der Evakuierungsaktion das Bundesverdienstkreuz verliehen. Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Erst Ende November hatte sich Jens Arlt ins Goldene Buch der Stadt Hannover eingetragen. Links steht Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Christian Behrens

Sie haben das Bundesverdienstkreuz erhalten, trugen sich in Hannovers Goldenes Buch ein, Sie werden zudem noch mit dem Leibniz-Ring ausgezeichnet. Sind die letzten beiden etwas Besonderes, da Sie aus der Region kommen?

Wer mich kennt weiß, dass ich es mit Auszeichnungen nicht so habe. Für mich ist das ein Auftrag gewesen. Ich habe auch noch alle heile nach Hause gebracht. Der Plan, den ich hatte, ging auf. Dass daraus jetzt Dinge erwachsen, habe ich nie erwartet. Aber klar, ich bin gebürtiger Hannoveraner und am Deister aufgewachsen. Somit ist es etwas Anderes: Ich verbinde mit Hannover Fußballspiele, Museumsbesuche, Einkäufe in der Stadt, Kino und viele andere Dinge. Deshalb ist es persönlicher.

Von Peer Hellerling und Hendrik Brandt